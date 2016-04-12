أخبار عاجلة

فيديو| الشاطر لـ«شيكابالا وإبراهيم صلاح»: «والله العظيم عيب عليكم» -
فيديو| مرتضى: مطلوب من «إيناسيو» الحصول على كل البطولات وخاصة الدوري -
الحكم في دعوى "عكاشة" بإغلاق 62 قناة فضائية اليوم -
برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين -
إسلام بحيري: «صحيح البخاري» ليس صحيحا ولا يتمتع بقداسة -
محافظ أسوان ينظم حفلا لتكريم أسر شهداء الشرطة -
هل يمنع القضاء الإداري إسلام بحيري من الظهور بالفضائيات اليوم؟ -
اليوم.. الجنايات تستمع لشهود النفي في محاكمة المتهمين بـ"أحداث الدفاع الجوي" -
تأييد السجن أو إعادة المحاكمة.. وزير الزراعة السابق ينتظر مصيره أمام "النقض" اليوم -
تعليم المنيا: 12 طالبا يشاركون بمسابقة «بوابة الابتكار لدعم التعليم الفني» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. سيدتي

كيف تتعاملين بحكمة مع طفلك المتحايل الكاذب؟

Google+ Print
كيف تتعاملين بحكمة مع طفلك المتحايل الكاذب؟ كيف تتعاملين بحكمة مع طفلك المتحايل الكاذب؟

السبت 09-04-2016 02:00

الرياض: شيماء إبراهيم

نسمع الكثير من الأمهات يشتكين من كذب الطفل إذا سألنه عن غرض معين وسبب وجوده معه، فيقول: أعطاني إياه زميلي أو المعلمة، وتكتشف الأم فيما بعد عدم صحة الحديث.
فيما يلي نتناول مشكلة كذب الطفل وتفسيرها وكيفية التعامل السليم معها باستشارة التربوية والمستشارة الأسرية أسماء حفظي:
بداية تقول أسماء: إننا نخطئ حين نسمي ما يصدر من الأطفال كذباً أو حتى سرقة أو خيانة؛ لأن تلك الجرائم تفتقد هنا إلى عنصر التخطيط والعزم والإرادة، والأطفال لم يكتمل نموهم بعد ليعرفوا ما لهم وما عليهم، وقد يصبح الطفل كذاباً؛ لأن أسرته تناديه بـ"الكذاب"، لذا يجب أن ندرك أن كذب الطفل في الادعاء هو بفعل خياله الواسع، وقد يقول بالأمس والحدث قد مر عليه أشهر، فهذه المفاهيم لديه غير واضحة كلياً.
وللتعامل الحكيم مع الطفل المدعي والمتحايل والكاذب يجب على الأم توفير البيئة المشجعة على الصدق للطفل من خلال ما يلي:
1. توفير قدر عالٍ من العطف والحنان لطفلك.
2. العدل بينه وبين أخوته.
3. الاهتمام بكلامه إذا صدق وإهمال ما قد يكذب فيه.
4. عدم إعلانك العجز عن علاجه بتاتاً.
5. الاتفاق مع الأب والمعلمة على منهج موحد في توجيهه، بمعنى أن لا يكون هناك طرف يسعد بمبالغته في الأمور وطرف آخر يتجاهل الأمر، فهذا لن يجدي.
6. الابتعاد تماماً عن أسلوب التحقيق.
7. إعطاؤه فرص للمرح واللعب ومشاركته إذا تمكنت من ذلك.
8. إشعاره بالأمن والتقدير والاحترام.
9. الحرص كل الحرص على أن تكوني قدوة صالحة له في الصدق والصراحة.
10. وأخيراً الاستماع الإيجابي له ومسك يديه عندما يتحدث والإقبال عليه والنظر في عينيه مع ضرورة أن يكون كل ذلك بلطف وعطف لمنحه الأمان وتشجيعه على البوح الصريح.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي