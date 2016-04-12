مسئولون أمريكيون: تداعيات فيروس زيكا أكبر مما توقعناه

قال مسئولون أمريكيون فى قطاع الصحة إن فيروس زيكا أخطر مما تصورنا فى البداية، كما أن تداعياته على الولايات المتحدة ستكون أكبر مما توقعناه.

ونقل راديو هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سى) اليوم الثلاثاء، الدكتورة آن شوشات ـ من مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها فى كلمة ألقتها فى البيت الأبيض قولها إن "ما اكتشفناه منذ الشروع فى التعامل مع فيروس زيكا لا يبعث على الاطمئنان"، مشيرة إلى أن الفيروس له علاقة بالإصابة بالكثير من التشوهات التى تصيب الأجنة".

وأضافت شوشات أن "البعوض حامل الفيروس يمكنه الوصول إلى العديد من الولايات الأمريكية، وأبعد مما كان متوقعا"، وأشارت إلى أنه كلما تعمقنا فى دراسة هذا الفيروس نكتشف أنه "أكثر خطورة مما كنا نعتقد فى البداية".

وينتشر فيروس "زيكا" فى البرازيل منذ عام تقريبا، وقد أثبت تسببه بإصابة العديد من التشوهات لدى الأطفال حديثى الولادة.

كان الرئيس الأمريكى باراك أوباما رصد مبلغ 1.25 مليار دولار أمريكى لتمويل أبحاث لاحتواء هذا الفيروس، كما استفاد الباحثون من مبلغ قدره 589 مليون دولار أمريكى كانت مخصصة لتمويل أبحاث خاصة بمرض الإيبولا.

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