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«التموين»: ملتزمون باستلام القمح المحلي من المزارعين بـ420 جنيهًا للإردب

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أعلن الدكتور خالد حنفي، وزير والتجارة الداخلية، أن الدولة ملتزمة باستلام كل كميات القمح المحلي الموردة من المزارعين بالسعر المشجع، والمقدر بـ 420 جنيهًا للإردب، حسب درجة النظافة على أن يتم الاستلام من المزارعين فقط، وذلك بالحيازات الزراعية بهدف وصول دعم القمح إلى كل المزارعين، وخاصة أصحاب المساحات الصغيرة.

وأوضح “حنفي”، أن حوالي أكثر من 2 مليون و700 ألف مزارع لديهم مساحة أقل من فدان من جملة حوالي 3 ملايين مزارع.

وأكد وزير التموين، على أن التوريد اختياريًا، وأنه لابد أن تكون الاقماح المحلية خالية من الإصابة بالحشرات، الرمل، والأتربة، وحظر استلام أي أقماح محلية قديمة من الموسم السابق، وكذلك أي أقماح مستوردة أو أقماح محلية مخلوطة بأقماح مستوردة.

ونوه الوزير، إلى أنه في حالة المخالفة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العُليا لاستلام القمح المحلي، ومتابعته.

وعقد الاجتماع برئاسة الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وضمت اللجنة ممثلي من عدة وزارات معنية منها الزراعة، التجارة، الصناعة، والمالية، ونقيب الفلاحين وغيرهم.
> وجاء الاجتماع السالف الذكر، استعدادًا لبدء موسم استلام القمح المحلي من المزارعين يوم الجمعه المقبل، ومن المقرر أن يستمر 3أشهر.

وحضر الاجتماع اللواء عمرو الشبكشي، بالرقابة الإدارية، اللواء حسني زكي، رئيس الإدارة العامة لمباحث التموين، طارق حسنين، رئيس شعبة الحبوب باتحاد الصناعات، واللواء أحمد حسنين، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية.

كما حضر اللواء محمد عبد الكريم، رئيس الرقابة على الصادرات والواردات، سيد نصير، رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعي، ممدوح عبد الفتاح، نائب رئيس هيئة السلع التموينية، وحمدي علام، رئيس الرقابة والتوزيع.

وأكد الدكتور خالد حنفي، على أنه ولأول مرة يتم عمل خطة تتضمن تحديد المتوقع استلامه من القمح المحلي والسعات التخزينية، وكميات الطحن، فضلًا عن حجم الاستهلاك لكل محافظة.

وأضاف أنه تم حصر مزارعي القمح هذا العام على مستوى الجمهورية، وربط كل مزارع على شونة أو صومعة قريبة منه للتوريد وإعلامه بذلك، وأنه في حالة عدم وجود شونة أو صومعه قريبة سيقوم المزارع بتوريد الأقماح المحلية للجمعية الزراعية التابع لها على أن تقوم الجمعية بتجميع الكميات المستلمة وتوريدها لأقرب صومعة أو شونة.

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اجتماع اللجنة العليا لاستلام القمح المحلي ومتابعته

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اجتماع اللجنة العليا لاستلام القمح المحلي ومتابعته

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أونا

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