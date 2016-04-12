بهاء أبوشقة: نتوقع صدور اللائحة الداخلية للبرلمان بالجريدة الرسمية خلال أيام

أكد المستشار بهاء أبو شقة، مقرر لجنة إعداد مشروع اللائحة الداخلية لمجلس النواب، أن البرلمان يتفهم انشغال الرئاسة بلقاء الملك سلمان بن عبد العزيز والاتفاقيات التى أبرمت، ولذلك فإنه غير منزعج من تأخر إصدار اللائحة الداخلية للمجلس، لافتا إلى أنه يتوقع صدورها بالجريدة الرسمية خلال أيام.

وأشار لـ"اليوم السابع"، إلى أنه لم يحدث تواصل رسمى حتى الآن مع رئاسة الجمهورية بشأن اللائحة، مشددا أن الرئاسة لديها الأدوات الخاصة بها من قانونيين وباحثين لفحص اللائحة الداخلية باعتبارها قانون تحتاج لتفنيدها قبل تصديق رئيس الجمهورية عليها، مضيفا أن الدستور يعطى له الحق فى الاعتراض على نصوص القوانين وإذا انتهى إلى ملاحظات فله أن يرسلها إلى البرلمان.

واستكمل حديثه، قائلا: "بصدور اللائحة سيبدأ المجلس فورا فى تنظيم إجراءات انتخابات اللجان النوعية، وسينعقد ليعلن رئيس المجلس الدكتور على عبد العال فتح باب الترشح لمدة 48 ساعة ثم تنعقد الانتخابات فى يوم واحد.

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