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الإمام الأكبر: الأزهر يفتح أبوابه للراغبين فى فهم صحيح الإسلام

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الإمام الأكبر: الأزهر يفتح أبوابه للراغبين فى فهم صحيح الإسلام الإمام الأكبر: الأزهر يفتح أبوابه للراغبين فى فهم صحيح الإسلام
أكد الإمام الأكبر د.أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أن الأزهر الشريف يفتح أبوابه لجميع الراغبين في فهم الإسلام من مصادره الأصيلة، والتعرف على تعاليمه السمحة، والتعايش السلمى بين أبناء جميع الحضارات والثقافات.

وأضاف الإمام الأكبر، خلال لقاءه السفير جون كاسن، سفير المملكة المتحدة بالقاهرة، منذ قليل، أن الأزهر يسعى لمزيد من التعاون بين مركز اللغة الإنجليزية بجامعة الأزهر والمجلس الثقافى البريطانى، بما يخدم طلاب وأساتذة الجامعة.

من جانبه، أشاد السفير بخطاب الإمام الأكبر في البرلمان الألمانى، مؤكدًا أن الخطاب لاقى اهتمامًا كبيرًا في الدوائر الغربية، وقدم صورة إيجابية للإسلام فى مواجهة الصورة السلبية التى كونتها الممارسات الإجرامية للتنظيمات الإرهابية.

وأضاف السفير البريطاني إن الساسة في بلاده يحرصون على التعرف على وجهة نظر الأزهر الشريف، التي تكشف سماحة تعاليم الدين الإسلامي، موجهًا الشكر للأزهر للجهود التى يبذلها للتعريف بالإسلام، ومد جسور التعاون الثقافى بما يخدم السلام والاستقرار العالمي.


>بالفيديو.. الإمام الأكبر: بيت الزكاة والصدقات مستمر فى دعم الفقراء
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بالفيديو.. رئيس توجو وشيخ الأزهر يتفقان على إرسال قوافل دعوية وطبية لنشر الوسطية
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مصر 365

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