حامل وبتنسى كتير.. اعرفى السبب وطرق العلاج من غير أدوية

تحدث تغييرات كثيرة للمرأة منذ بداية حملها كعدم قابليتها للطعام وتقلب المزاج، ولكن النسيان أكثر الأعراض التى تسبب خوف وذعر الحامل.

ويفسر الدكتور أيمن هانى - مدرس أمراض النساء والتوليد بقصر العينى - حالة النسيان التى تصيب الحامل فيقول: "يحدث اضطراب هرومونى يؤثر على كيمياء المخ ما يؤدى لضعف الذاكرة، ولكن هذا الاضطراب ليس وحده سبب الإصابة بالنسيان، فهناك اكتئاب الحمل الذى يصيب المرأة مع قلة النوم الناتج عن التعب والاستيقاظ الكثير لدخول الحمام، نظرا لضغط الرحم على المثانة".

ويضيف الدكتور أيمن هانى: "هناك أبحاث كثيرة أجريت على الحوامل للتعرف على سبب النسيان الذى أطلق عليه اسم MOM MESIA، وتوصلت إلى ما سبق"، مشيرا إلى أنه لا توجد أطعمة أو أدوية لمقاومة هذا النسيان، ولكن هناك خطوات طبيعية يمكن أن تتبعها الحامل للتغلب على هذه الحالة، وهى:

1. زيادة عدد ساعات نومها.

>2. التغلب على اكتئاب الحمل، بالتحدث مع شخص عما يغضبها أو كتابة الأفكار السلبية التى تسيطر عليها فى ورقة قبل تقطعيها، ويمكن كتابة السلبيات فى ورقة والإيجابيات فى ورقة أخرى، وعقد مقارنة بينهما لتعرف أن هناك إيجابيات فى حياتها يمكن زيادتها.

>3. تمارين الاسترخاء والتأمل.

ويشير الدكتور أيمن هانى إلى أن هناك أعراضا أخرى متداولة بين الحوامل تختفى بعد الولادة، وهى عدم الشعور بمذاق الطعام وقد يتطور هذا لتشعر بطعم معدنى فى فمها فى كل الأطعمة والمشروبات، وهذه الأعراض وغيرها تكون مصاحبة فقط لفترة الحمل وبمجرد الولادة تنتهى، وتعود السيدة إلى حياتها الطبيعية.