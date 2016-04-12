7 أسرار عشان تحافظ على كليتيك سليمة دون أمراض وأطعمة مفيدة للمرضى

الكلى من أهم الأعضاء الحيوية فى جسم الإنسان، مهمتها الأولى هى تنقية الدم وتخليصه من الفضلات والمواد الضارة، وحال توقفها عن العمل قد يموت الإنسان خلال ساعات قليلة ما لم يخضع لتدخل طبى عاجل، وهذا يحتم علينا الحفاظ على صحة الكلى وحمايتها من الأمراض.

وكشف تقرير نشره مؤخرا موقع مركز كليفلاند كلينيك الشهير عن مجموعة من النصائح المهمة لتعزيز صحة الكلى، وتشمل:

>أسرار الحفاظ على الكلى

>1.ترطيب الجسم وتناول ما لا يقل عن 6 أكواب كبيرة من الماء يوميا.

>2.اتباع حمية صحية وعدم الإفراط فى تناول الطعام، والابتعاد عن الأطعمة الغنية بالملح والسكر، لأنها ترفع خطر الإصابة بمرضى السكر والضغط، اللذين يساهمان فى الإصابة بأمراض الكلى.

3.ممارسة الرياضة بانتظام يساهم فى التخلص من الوزن الزائد وضبط ضغط الدم، ما سيعزز صحة الكلى.

4.تناول الأعشاب والمكملات الغذائية والفيتامينات بحذر وبعد استشارة الطبيب، لأنها قد تسبب ضررا خطيرا للكلى حال استخدام غير المصرح بها أو الإفراط فى المكملات المسموح بها.

5.التوقف عن التدخين لأنه يدمر الأوعية الدموية ما قد يحد من تدفق الدم للكلى، وبالتالى تدهور وظائفها، كما أن التدخين يرفع ضغط الدم، بما له من أضرار على الكلى.

6.عدم الإفراط فى تناول المسكنات خاصة التى تنتمى لمجموعة مضادات الالتهاب غير الاستيرودية "NSAID’s" مثل الإيبوبروفين والديكلوفيناك لأنها تسبب تلف الكلى حال تناولها بشكل منتظم لفترات طويلة، وحال إصابتك بأمراض مزمنة تستدعى تناول هذه المسكنات عليك الخضوع لاختبارات وظائف الكلى أو استشارة الطبيب لاختيار مسكنات بديلة.

7.إذا كنت مريضا بالسكر أو ارتفاع ضغط الدم فعليك بالخضوع لاختبارات وظائف الكلى بشكل دورى منتظم.

أطعمة لمرضى الكلى

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>وكشف تقرير نشره الموقع الطبى الأمريكى "davita.com" عن مجموعة من الأطعمة الصحية المفيدة لمرضى الكلى، حيث ثبت أنها تحسن وظائف الكلى وتقلل الالتهابات، كما أنها غنية بمضادات الأكسدة التى تحد من مستويات المواد الضارة التى تسبب أمراض الكلى، وتشمل هذه الأطعمة الفلفل الأحمر والكرنب والقرنبيط والثوم والبصل والتفاح والتوت الأزرق والكرانبيرى والفراولة والكريز والعنب الأحمر، وبياض البيض والأسماك وزيت الزيتون.