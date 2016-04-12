بسبب تغيرات الفصول.. تعرفى على أشهر الأمراض التى تصيب طفلك وإزاى تحميه

يصاب بعض الأطفال فى هذا الوقت من السنة بأدوار برد شديدة، مصحوبة بكحة وإسهال، ما يجعل الأمهات فى حيرة شديدة. وقالت الدكتورة إيناس رأفت، أستاذ الأطفال بقسم صحة الطفل التابع للمركز القومى للبحوث: "تنتشر فى هذا الوقت من العام مجموعة من الفيروسات بفعل تغير الفصول، ما يؤدى لانتشار أنواع الحساسية الفيروسية التى قد يصاحبها نزلات معوية فيروسية مثل الروتا"، مشيرة إلى أن ما يقرب من 90% من حالات الإصابة بأدوار البرد فى هذه الفترة تكون أقرب للحساسية الفيروسية من البكتيرية.

وتضيف الدكتورة إيناس: "تنتشر الحساسية الفيروسية بأنواعها الثلاثة (الصدر، الأنف، والجلد)، فى هذه الأيام، ويجب على الأطفال الذين سبق لهم الإصابة بالحساسية فى أعوام سابقة عدم التعرض لهذا الطقس حتى لا تزيد الحساسية لديهم، كما يجب على الأم وضع قطعة مبللة على أنف وفم الطفل مع غسل وجهه ويديه كل فترة لمنع استنشاقه الأتربة ووصولها لجهازه التنفسى".

وتابعت د. إيناس: "غالبية النزلات المعوية التى تصيب الطفل من العام تكون بسبب فيروس الروتا، لأن هذا الوقت من العام هو موعد انتشاره وهو يصيب الأطفال حتى عمر 5 سنوات، وهناك تطعيم لحماية الطفل منه يتم أخذه فى العام الأول من عمره، ومن أعراضه القىء الكثير والإسهال الذى يفقد جسم الطفل السوائل الطبيعية، وقد يصيبه بالجفاف".

وتنصح أستاذ الأطفال الأم باتباع بعض الخطوات لحماية الطفل من بالجفاف، هى:

>1. إعطاء الطفل محلول معالجة الجفاف فى البداية.

>2. تعويض السوائل التى فقدها جسم الطفل بأخرى مثل عصير الليمون والرمان والشاى الخفيف، شريطة أن تكون هذه المشروبات بدون سكر مع تناوله كثير من المياه.

>3. الاعتماد فى تغذية الطفل على الأطعمة الخالية من الدهون وسهلة الهضم خلال أول 48 ساعة من إصابته بالنزلات المعوية مثل البطاطس المسلوقة، الجزر المقشر، شوربة خضار.

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