وفاة مسجون داخل محبسه بسجن المنيا بعد تعرضه لغيبوية سكر

مراسل «ONA»:

توفي مسجون داخل محبسه بسجن المنيا شديد الحراسة بالمنيا الجديدة، الثلاثائ، إثر تعرضه لغيبوبة سكر.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن المنيا، إخطارا من العميد عبد الفتاح الشحات، رئيس مباحث المديرية، يفيد بوصول بلاغ من قسم شرطة المنيا الجديدة، من سجن المنيا شديد الحراسة بوفاة المسجون حفني فرج محمد، 57 عاما، سائق، مقيم بشارع الأربعين بالقاهرة، والمحبوس على ذمة قضية رقم 1197 لسنه 2011 جنايات السلام “قتل عمد” والمحكومه عليه فيها بالأشغال الشاقة المؤبدة.

تم نقل الجثة إلى مستشفى المنيا العام، وتوقيع الكشف الطبى على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد أن سبب الوفاة غيبوبة سكر.

تحرر عن الواقعة المحضر رقم 611 لسنة 2016