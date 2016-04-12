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القبض على 3 عاطلين بحوزتهم أسلحة بيضاء فى الإسماعيلية خلال حملة أمنية

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القبض على 3 عاطلين بحوزتهم أسلحة بيضاء فى الإسماعيلية خلال حملة أمنية القبض على 3 عاطلين بحوزتهم أسلحة بيضاء فى الإسماعيلية خلال حملة أمنية
ألقت مباحث الإسماعيلية، القبض على 3 عاطلين بحوزتهم أسلحة بيضاء، بقصد الدفاع عن النفس، فى حملة أمنية على مستوى المراكز والأقسام.

تلقى اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من اللواء محمود خليل مدير المباحث الجنائية يفيد بقيام ضباط الإدارة خلال حملة أمنية، بالقبض على كل من المتهم "مسلم.س" 20 سنة عاطل مقيم الحسنة ــ شمال سيناء، وبحوزته سلاح أبيض "سكين"، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته للسلاح بقصد الدفاع والمتهم "محمود.م" 28 سنة عاطل مقيم نفيشة ــ دائرة مركز الإسماعيلية، وبحوزته سلاح أبيض "سنجة"، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للسلاح بقصد الدفاع، والمتهم "أحمد.ف" 30 سنة عاطل مقيم أبوعطوة ــ دائرة مركز الإسماعيلية وبحوزته سلاح أبيض "سكين"، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للسلاح بقصد الدفاع.

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتحرير لهم المحاضر اللازمة وأخطرت النيابات المختصة لمباشرة التحقيقات.


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