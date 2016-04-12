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وزير الداخلية يوجه بتكثيف الرقابة التموينية على الأسواق لمحاربة الغلاء

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وزير الداخلية يوجه بتكثيف الرقابة التموينية على الأسواق لمحاربة الغلاء وزير الداخلية يوجه بتكثيف الرقابة التموينية على الأسواق لمحاربة الغلاء
وجه اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، بتكثيف الرقابة التموينية على الأسواق لمحاربة الغلاء والاحتكار، وضبط الأسعار، والحفاظ على استقرار كافة السلع والمواد التموينية والبترولية، وضبط حركة الأسواق لتخفيف ورفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين.

وتمكنت الإدارة العامة لشرطة والتجارة، من ضبط ( 3 ) قضايا مواد بترولية ضبط خلالها (12100 لتر بنزين وسولار) و( 7 ) قضايا إسطوانات بوتاجاز بمضبوطات بلغت ( 671 إسطوانة) و14 ) قضية دقيق مدعم وأقماح بمضبوطات بلغت ( 1725 طن ) و ( 38 ) قضية مخالفات مخابز و (15 ) قضية فى مجال الإتجار غير المشروع بالسلع التموينية المدعمة.

كما تم تحرير (37 ) قضية فى مجال الغش التجارى و( 309 ) قضية فى مجال ( المحلات العامة ، الشهادات الصحية ، عدم الإعلان عن الأسعار ، بيع بأزيد من السعر ، باعة جائلين ) و (27) قضية فى مجال اللحوم والطيور والأسماك بمضبوطات بلغت ( 15,725 طن )و ( 9 ) قضايا فى مجال بيع السجائر بأزيد من السعر و ضبط قضية فى مجال الأعلاف والأسمدة بمضبوطات بلغت ( 5 طن أعلاف وأسمدة زراعية).

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مصر 365

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