حالة جوية غير مستقرة مصحوبة بأمطار ورياح نشطة

دعا المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل إلى أخذ الحيطة والحذر بسبب انخفاض مدى الرؤية الأفقية نتيجة الغبار والأتربة المثارة بفعل الرياح النشطة خاصة على الطرق السريعة وضرورة توخي الحذر أثناء سقوط الأمطار والابتعاد عن تجمعات المياه و عدم ارتياد البحر خلال هذه الفترة بسبب اضطرابه وارتفاع الموج في العمق خاصة مع وجود السحب الركامية.

وأشار إلى أن الدولة تتأثر اليوم (الثلاثاء) وغدا (الأربعاء) وحتى يوم الجمعة المقبل بامتداد منخفض جوى سطحي ممتد من جنوب غرب شبه الجزيرة العربية، يصاحبه تدفق تشكيلات مختلفة من السحب من الغرب والجنوب الغربي، ليصبح الطقس غائما جزئيا ومغبراً بوجه عام مع ارتفاع في درجات الحرارة اليوم على بعض المناطق، وتزداد كميات السحب تدريجياً على بعض المناطق من إمارة أبوظبي بعد الظهر والليل خاصةً غربا في اتجاه منطقة الرويس والجزر الغربية، وبعض المناطق الداخلية الجنوبية مع احتمال سقوط بعض الأمطار، والرياح معتدلة السرعة تنشط أحياناً تتراوح بين 18- 28 كم/الساعة قد تصل إلى 40 كم/الساعة على بعض المناطق، مثيرة للغبار والأتربة على المناطق المكشوفة، والبحر متوسط الموج في الخليج العربي يضطرب أحياناً مع نشاط السحب، ومتوسط في بحر عمان.

ويتوقع المركز الوطني أن يتعمق المنخفض الجوي في طبقات الجو العليا من يوم الأربعاء ليلا حتى يوم الجمعة المقبل، ليعمل على تحرك وتدفق تشكيلات من السحب بكميات كبيرة من الجنوب الغربي والغرب باتجاه الدولة ليصبح الطقس غير مستقر، حيث يستمر تزايد كميات السحب على فترات، ويتخللها بعض السحب الركامية مصحوبة بسقوط الأمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة، تبدأ غرب إمارة أبوظبي تشمل منطقة الغويفات والرويس ومدينة زايد وليوا وتمتد في اتجاه العين وأجزاء مختلفة من الإمارات الشمالية خاصة المناطق الساحلية منها، والرياح معتدلة السرعة تنشط أحيانا لتصل إلى 55 كم/الساعة مع السحب الركامية وتكون مثيرة للغبار والأتربة على المناطق المكشوفة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية على بعض المناطق، مع انخفاض في درجات الحرارة، والبحر مضطرب أحياناً في الخليج العربي وبحر عمان.