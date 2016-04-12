الإمارات الأولى على قائمة الدول المفضلة للشباب العربي للعيش والإقامة

اطلّع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اليوم على نتائج استطلاع رأي الشباب العربي لعام 2016 الذي أجرته الشركتين الدوليتين "أصداء بيرسون- مارستيلر" و"بين شوين بيرلاند".

وقال سموه في سلسلة من التغريدات على حسابه في تويتر، أنه في الاستطلاع الذي شمل 16 بلدا عربيا جاءت الإمارات وللعام الخامس في المرتبة الأولى على قائمة الدول المفضلة للشباب العربي للعيش والإقامة.

كما جاءت الإمارات أيضا في المرتبة الأولى كنموذج تنموي ناجح في نظر الشباب العربي تلتها الولايات المتحدة ثم ألمانيا وفرنسا.

واختتم سموه بالقول أن "الإمارات جاءت أيضا في المرتبة الأولى في نظر الشباب العربي كبلد مفضل لإطلاق مشاريعهم التجارية، ونحن نقول لهم الإمارات بلدكم وبلد الخير للجميع."