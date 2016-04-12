الإمارات الاختيار الأول للشباب العربي للعيش وتأسيس الأعمال

انطلق اليوم بدبي المؤتمر الصحفي لإطلاق "الاستطلاع السنوي الثامن لرأي الشباب العربي" لعام 2016 الذي أجرته الشركتين الدوليتين "أصداء بيرسون- مارستيلر" و"بين شوين بيرلاند".

شمل الاستطلاع 3500 شابا وشابة من 16 بلدا عربيا بين الفئة العمرية 18- 24عاماً واقتصر على مواطني الدول فقط.

الدول التي شملها الاستطلاع الذي تم خلال الفترة بين 11 يناير - 22 فبراير، هي دولة الإمارات، البحرين، السعودية، عمان، قطر، الكويت، الأردن، العراق، فلسطين، لبنان، اليمن، تونس،الجزائر، ليبيا، مصر، والمغرب.

وللعام الخامس على التوالي جاءت الإمارات في المرتبة الأولى على قائمة الدول المفضلة للشباب العربي للعيش والإقامة. كما تشكل الدولة نموذجا يحتذى به للبلدان الأمنة اقتصاديا ووجهة مفضلة للعيش وتأسيس الأعمال.

إلى ذلك اعتبر أغلبية الشباب أن أكبر الحلفاء لبلدانهم هم السعودية والإمارات والولايات المتحدة ويعتبرون إيران عدواً.

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> أغلبية الشباب العربي ينبذون داعش:

> خلص الاستطلاع إلى أن الأغلبية الساحقة من الشباب العربي ينبذون تنظيم داعش الإرهابي ويتوقعون إخفاقه في إقامة دولة إسلامية. و للعام الثاني على التوالي، يرى الشباب العربي أن تنظيم "داعش" يشكل العقبة الكبرى التي تواجه منطقة الشرق الأوسط؛ حيث أعرب 4 من أصل كل 5 أشخاص عن قلقهم إزاء ظهور هذا التنظيم الإرهابي.

ويعتقد أغلبية الشباب أن الافتقار إلى الوظائف يعتبر السبب الأول لتشجيع الشباب على الانضمام إلى صفوف تنظيم "داعش"

رغم أن واحداً من أصل كل 4 شبان لا يستوعبون سبب انضمام أي شخص إلى هذا التنظيم.

النزاع السوري

تباينت آراء الشباب العربي فيما إذا كان النزاع السوري يمثل حرباً بالوكالة أو ثورة أو حرباً أهلية بين السوريين.

حقوق المرأة

بغض النظر عن الجنس، أعرب 2 من أصل كل 3 شباب عن ضرورة بذل قادتهم جهداً أكبر لتعزيز حقوق المرأة وحريتها الشخصية.

قلق إزاء هبوط أسعار النفط

أبدا الشباب العربي وخاصةً في الدول الأعضاء بمنظمة «أوبك» قلقاً متزايداً خلال العام الماضي حيال هبوط أسعار النفط. وأكد حوالي 4 من أصل كل 5 شباب ضرورة مواصلة حكوماتهم لدعم تكاليف الطاقة؛ ولكن في حال الرغبة بإلغاء الدعم، يعتقد الكثيرون بأن ذلك يجب أن ينطبق على الأجانب فقط.