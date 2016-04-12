النيابة تأمر بدفن 3 جثث مجهولة الهوية ضحايا الهجرة غير الشرعية بكفر الشيخ

قرر أحمد عبدالحى رئيس نيابة كفر الشيخ، تحت إشراف المستشار محمد الزنفلى المحامى الأول لنيابات كفر الشيخ، دفن 3 جثث لأفارقة مجهولة الهوية، بمقثار الصدقة بميت علوان، لم يتعرف على هويتهم من بين 17 جثة ضحايا الهجرة غير الشرعية التى شهدتها سواحل البحر المتوسط قبل أسبوعين.

وكان حرس الحدود قوات الأمن ألقوا القبض على 128 من جنسيات مختلفة خلال إحباط محاولة هجرة غير شرعية وغرق 17 من جنسيات مختلفة أثناء تعرض المركب للغرق قبالة مسطرو التابعة لمركز بلطيم منهم 6 مصريين تسلم ذويهم جثثهم، وتم التعرف على 8 جثث لأفارقة صماليين وأثيوبيين وظلت 3 جثث مجهولة الهوية أفارقة.

- إحباط محاولتين لهجرة غير شرعية بكفر الشيخ لـ 29 من جنسيات مختلفة