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موسكو تحذر مواطنيها: أمريكا تطارد الروس عالميًا

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موسكو تحذر مواطنيها: أمريكا تطارد الروس عالميًا موسكو تحذر مواطنيها: أمريكا تطارد الروس عالميًا

وزير الخارجية الروسية

حذرت وزارة الخارجية الروسية مواطنيها من كافة المخاطر عند السفر إلى الخارج لأن السلطات الأمريكية تواصل حملتها بمطاردة الروس عالميًا منتهكة بذلك جميع قواعد القانون الدولي.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان- نقلته وكالة أنباء (تاس) الروسية – إن السلطات الأمريكية ما زالت تمارس عملها غير المقبول بـ”مطاردة الروس في جميع أنحاء العالم متجاهلة قواعد القانون الدولي وتمارس أيضا الضغط على الدول الأخرى”.

وأضاف البيان ، يحسب ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط، “إننا ننصح المواطنين الروس أن يقدروا بعناية جميع المخاطر عند التخطيط للرحلات خارجية، وخاصة إذا كانت هناك أسباب تدعوهم إلى الاعتقاد بأن منفذي القانون في الولايات المتحدة يكنون ضغائن ضدهم”.

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