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اليوم.. وزير الثقافة يفتتح المؤتمر الأدبى الخامس عشر بكفر الشيخ

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اليوم.. وزير الثقافة يفتتح المؤتمر الأدبى الخامس عشر بكفر الشيخ اليوم.. وزير الثقافة يفتتح المؤتمر الأدبى الخامس عشر بكفر الشيخ
يستقبل اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، الدكتور حلمى النمنم، وزير الثقافة، لافتتاح المؤتمر الأدبى الخامس عشر لإقليم شرق الدلتا الثقافى، تحت عنوان "الأدب وبناء الشخصية المصرية"، ودورة الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، بحديقة صنعاء بكفرالشيخ، بحضور سيد خطاب، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، وعدد من الأدباء الشعراء.

وقال اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، خلال تصريحات صحفية، إن المؤتمر سيستمر حتى يوم الخميس المقبل، وسيشمل عددا من الورش الأدبية والفنية والأمسيات الثقافية بمشاركة عدد كبير من الأدباء والشعراء والرواة.

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