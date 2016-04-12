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بالصور.. ضبط 60 أسطوانة غاز قبل بيعها بالسوق السوداء فى حملة بدمياط

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بالصور.. ضبط 60 أسطوانة غاز قبل بيعها بالسوق السوداء فى حملة بدمياط بالصور.. ضبط 60 أسطوانة غاز قبل بيعها بالسوق السوداء فى حملة بدمياط
شن ضباط وأفراد قسم شرطة مباحث بدمياط حملة، برئاسة المقدم تامر الحفناوى، استهدفت ضبط قضايا السلع التموينية.

وقد أسفرت الحملة عن ضبط السيارة رقم ط د ج 4517 قيادة حسين .ص.ش 25 عاما سائق ومقيم بناحية كفرالعرب دائرة مركز فارسكور، تحمل 60 أسطوانة غاز تجارية مدعمة، وذلك أثناء تواجدها بدائرة مركز دمياط، وبسؤاله أفاد بتجميعها من مستودعات الغاز لبيعها خارج المحافظة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 7990 جنح مركز شرطة دمياط لسنة 2016م.

كما ضبط 125 قاروصة سجائر صينية مجهولة المصدر وبدون فواتير بحوزة محمد ن .ع 31 عاما ومقيم بناحية الشهابية / دائرة قسم شرطة ثان دمياط، وذلك حال قيامه ببيعها بذات الناحية، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1602 جنح قسم شرطة ثان دمياط لسنة 2016م.

وتم ضبط (10 علب تونة، 15 كيس سمنة، 5 علب صلصة، 100 كيس كركديه، 100 كيس شاى) وجميعها منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام الآدمى داخل محل بدائرة قسم ثان دمياط ملك محمد ع.ا 35 عاما ومقيم بذات الناحية، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3860 جنح قسم شرطة ثان دمياط لسنة 2016م.

وضبط 10 كجم جبنة فلامنك، 10 علب زبادى وجميعها منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام الآدمى داخل محل بدائرة قسم أول دمياط ملك أحمد ج.ح 40 عاما ومقيم بذات الناحية، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4049 جنح قسم شرطة أول دمياط لسنة 2016م.

وكذلك ضبط 20 كجم لحمة مستوردة منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام الآدمى داخل محل جزارة بلدى بدائرة قسم أول دمياط ملك سامر ج. ى 25 عاما ومقيم بذات الناحية، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4050 جنح قسم شرطة أول دمياط لسنة 2016م.

كما تم ضبط 9 قضايا عدم إعلان عن الأسعار و2 قضية عرض لحوم مكشوفة و3 قضايا عدم حمل شهادة صحية و2 قضية بيع بأزيد من السعر المقرر، و4 قضايا إدارة مخبز طباقى بدون ترخيص،
>وتم التحفظ على المضبوطات وجارى العرض على النيابة العامة .

قضايا التموين-تموين دمياط-انبوبة غاز (1)

قضايا التموين-تموين دمياط-انبوبة غاز (2)

قضايا التموين-تموين دمياط-انبوبة غاز (3)


>- ضبط عاطل بحوزته 20 كيلو بانجو فى دمياط
>

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مصر 365

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