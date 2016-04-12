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وفاة سجين بالمنيا بعد تعرضه لغيبوبة سكر

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وفاة سجين بالمنيا بعد تعرضه لغيبوبة سكر وفاة سجين بالمنيا بعد تعرضه لغيبوبة سكر
توفى مسجون داخل محبسه بسجن المنيا شديد الحراسة بالمنيا الجديدة، إثر تعرضه لغيبوبه سكر، وتم نقل الجثة إلى مستشفى المنيا العام.

كان اللواء رضا طبلية، مدير أمن المنيا، قد تلقى إخطارا من العميد عبد الفتاح الشحات، رئيس مباحث المديرية، يفيد بوصول بلاغ من قسم شرطة المنيا الجديدة، من سجن المنيا شديد الحراسة بوفاة المسجون حفنى فرج محمد، 57 عاما، سائق، مقيم بشارع الأربعين بالقاهرة، والمحبوس على ذمة قضية رقم 1197 لسنة 2011 جنايات السلام "قتل عمد" والمحكومة عليه فيها بالأشغال الشاقة المؤبدة.

تم نقل الجثة إلى مستشفى المنيا العام، وبتوقيع الكشف الطبى على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد أن سبب الوفاة غيبوبة سكر، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 611 لسنة 2016.


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