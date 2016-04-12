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مدير أمن بورسعيد يصدر حركة تنقلات جديدة لضباط المباحث

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مدير أمن بورسعيد يصدر حركة تنقلات جديدة لضباط المباحث مدير أمن بورسعيد يصدر حركة تنقلات جديدة لضباط المباحث
أصدر اللواء محمود الديب، مساعد وزير الداخلية لأمن بورسعيد، حركة تنقلات داخلية جديدة للضباط، وشملت الحركة تعيين العميد خالد مصطفى أحمد العوادلى رئيسا لقسم الشئون القانونية، والرائد مختار حسين مختار السنبارى ضابطا بقسم شرطة المسطحات والبيئة، والرائد محمد أحمد مسعد حسن، رئيسا لوحدة المباحث والتجارة الداخلية.

كما شملت الحركة تعيين الرائد محمد عوض عبدالله، نائبا لمأمور قسم المناخ، والرائد محمد صبح رئيسا لمباحث قسم الزهور، الرائد هيثم ماجد رئيس لمباحث المناخ، الرائد محمد زكريا رئيسا لمباحث الشرق، والرائد أحمد دويدار رئيسا لمباحث بورفؤاد ثانى، والرائد هانى رشوان رئيسا لمباحث بورفؤاد أول، والرائد وائل فوده رئيسا لمباحث الضواحى، والرائد تامر سليم رئيسا لمباحث العرب.

- حملة لإزالة الإشغالات والتعديات على أملاك الدولة بحى الضواحى فى بورسعيد
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مصر 365

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