قافلة طبية للكشف على الضباط والمدنيين والمحبوسين بمديرية أمن الدقهلية

أجرت قافلة طبية من قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، فى مختلف التخصصات برئاسة اللواء طبيب علاء بدر الدين، توقيع الكشف الطبى على أفراد الشرطة والعاملين المدنيين بالمديرية وأسرهم وبحضور اللواء عاصم حمزة مدير أمن الدقهلية.

وتوجهت قافلة فرعية منها للكشف على الأفراد والعاملين المدنيين وأُسرهم والمحبوسين والمواطنين بأقسام ومراكز المنطقة المركزية بالمديرية، حيث قامت القافلة بتوقيع الكشف الطبى كالتالى على أفراد بإدارة قوات الأمن 4 ضباط، و127 فرد، و54 موظفا مدنيا، و27 أسر أفراد، 36 خفراء ومجندين، وعمل بعض التحاليل والأشعات.

وتم الكشف بمركز طلخا، على ضابطين، 11 فردا، 3 موظفين مدنيين، 2 مواطن، و17 محبوسا، وبمركز المنصـورة تم الكشف على ضابطين، و22 فردا، و4 موظفين مدنيين، و3 مواطنين، و26 محبوسا، وقسم ثان المنصورة تم الكشف على ضابط، 17 فردا، 3 موظفين مدنيين، 2 مواطن، 6 محبوسين.

كما تم الكشف بإدارة قوات الأمن، التابعة لقسم أول المنصورة على 3 ضباط، و93 فردا، 47 خفراء ومجندين، و66 موظفا مدنيا، 23 أسر أفراد، وبقسم أول المنصورة تم الكشف على ضابطين، و15 فردا، و10 موظفين مدنيين، و4 مواطنين، و17 محبوسا.

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