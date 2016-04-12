القبض على عاطل لحيازته أسلحة نارية وطلقات فى أسوان

تمكنت مأمورية أمنية من مباحث مركز شرطة إدفو بأسوان من ضبط عاطل لحيازته قطعتين من الأسلحة النارية بدون تراخيص وطلقات حية، تم تحريز المضبوطات والتحفظ على المتهم تحت تصرف النيابة العامة.

ورد إخطار أمنى إلى اللواء عمر أحمد ناصر مدير أمن أسوان يفيد بإلقاء ضباط وحدة مباحث مركز شرطة إدفو عقب تقنين الإجراءات القبض علي المتهم " على . م " 24 سنة عاطل وبحيازته بندقيتين خرطوش عيار 12 مللى و6 طلقات من نفس العيار وبمواجهته أقر بحيازته للأسلحة النارية بقصد الدفاع حسبما أفادت الشرطة.

تحررعن ذلك المحضر رقم 2792 لسنة 2016 م إدارى مركز شرطة إدفو وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق .

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