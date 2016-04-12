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تجديد حبس عامل 15 يوما بسوهاج لاتهامه بالاتجار فى الحشيش

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تجديد حبس عامل 15 يوما بسوهاج لاتهامه بالاتجار فى الحشيش تجديد حبس عامل 15 يوما بسوهاج لاتهامه بالاتجار فى الحشيش
قررت محكمة جنح مركز سوهاج، وسكرتارية طه محمد عثمان تجديد حبس المتهم "عادل .أ. ع" عامل، 15 يوما على ذمة التحقيق، بعد اتهامه بالاتجار فى الحشيش بدائرة المركز.

بدأت الواقعة عندما وردت معلومات لضباط مباحث مركز سوهاج عن قيام المتهم بالاتجار فى الحشيش بدائرة المركز، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات، تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم القبض على المتهم متلبسا وبحوزته قطعة كبيرة الحجم من الحشيش كانت معدة للبيع، وبمواجهة المتهم اعترف بالواقعة وبعرضه على النيابة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق تم تجديدها إلى 15 يوما.


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