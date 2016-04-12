بالصور.. تفاصيل سقوط "نجل الدكش" وولدته وعمه وعشيقته فى شقة بسموحة بالإسكندرية

ننشر تفاصيل القبض على كريم محمد حافظ نجل "الدكش" ووالدته "هالة.س.م" وعمه "أمين" وعشيقته "عبير.ى.ع" ربة منزل بشقة بمنطقة سموحة بالإسكندرية قبل هروبهم خارج البلاد.

قال اللواء أشرف عبد القادر مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، إنه عقب اقتحام أجهزة الأمن حدائق الجعافرة وكوم السمن والقشيش، التى تعد البؤر الأخطر إجراما على مستوى الجمهورية تم وضع الخطة الأمنية الشاملة للمواجهات الأمنية.

وأضاف مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، لـ"اليوم السابع"، أنه تم وضع الخطة بسرية تامة وحنكة محترفة بمعرفة اللواء السيد جاد الحق مساعد الوزير للأمن العام، أوكل تنفيذها اللواء جمال عبد البارى مدير مباحث الوزارة، واللواء على سلطان مدير الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر، واللواء مصطفى عصام ويقودها اللواء سعيد شلبى مدير الأمن، برئاسة اللواء أشرف عبد القادر مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، والعقيد محمد يوسف، بمصلحة الأمن العام والعميد حسام فوزى، مدير المباحث الجنائية، والعقيد عبدالله جلال، رئيس فرع البحث الجنائى بالخانكة، وضباط المراكز والأقسام ورؤساء فرع البحث الجنائى.

وتابع: "تم إيفاد مأمورية بقيادة المقدم هانى أبو سريع وكيل فرع البحث الجنائى بشبرا الخيمة، يرافقه ضباط مباحث البحث الجنائى بالمديرية وقوات خاصة، بالتنسيق مع مصلحة الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية.

وأكد اللواء أشرف عبد القادر، أن أجهزة الأمن نجحت فى ضبط "كريم محمد أمين حافظ 27 سنة نجل "الدكش" عاطل، ومقيم الجعافرة – دائرة مركز شبين القناطر السابق اتهامه فى 4 قضايا ومحكوم عليه فيها وهارب من حكم بالسجن المؤبد و16 سنة سجن فى قضايا استعمال قوة، مخدرات.

كما تم ضبط "هالة س.م" 41 سنة ربة منزل ومقيمة بذات الناحية، والدة المتهم "كريم" محكوم عليها فى القضية رقم 20720 جنايات مركز شبين القناطر لسنة 2015 م - مخدرات، بالسجن 6 سنوات، و"عبير.ى.ع" 33 سنة ربة منزل ومقيمة دائرة قسم أول المنتزه مستأجرة الشقة وترتبط بعلاقة غير شرعية بـ"أمين حافظ"، وضبط "أمين حافظ أمين حافظ " 32 سنة عاطل ومقيم الجعافرة – دائرة مركز شبين القناطر السابق اتهامه فى العديد من القضايا الهارب من السجون العمومية خلال أحداث يناير 2011 فى القضية رقم 8888 جنايات مركز شبين القناطر لسنة 2009م – مخدرات والمحكوم عليه هارب من 4مؤبد و34سنة سجن، والمطلوب ضبطه وإحضاره فى عدد 14 قضية مخدرات – إحراز ذخائر – سلاح – سرقة بالإكراه – مشاجرة وإطلاق نيران – مقاومة سلطات ] آخرها القضية رقم 2633/31 جنايات مركز شبين القناطر لسنة 2015م - مقاومة سلطات وإطلاق أعيرة نارية بإحدى الشقق (محددة) بمنطقة سموحة – الإسكندرية.

من جانبه، كشف المقدم هانى أبو سريع قائد مأمورية الإسكندرية، والمشرف على تنفيذ خطة ضبط نجل الدكش، والدته وعمه وعشيقته بمنطقة سموحة بالإسكندرية، قال لـ"اليوم السابع" إنه بمجرد وصول مأمورية وفريق العمل إلى محافظة الإسكندرية توجه إلى مديرية أمن الإسكندرية لمراجعة خطة الاقتحام والهجوم مع العميد شريف عبدالحميد، مدير مباحث الإسكندرية، وكذا خطة رصد المتهمين، وخطة محاصرة المكان، وخطة اقتحام القوات العمليات الخاصة والأمن المركزى للهدف "شقة المتهمين".

وأوضح وكيل فرع البحث الجنائى أن عنصر نجاح العملية هو عنصر المفاجأة والسرعة وشل تفكير وحركة المتهمين، مشيرا إلى أنه عقب مداهمة الشقة حاول المتهمون مقاومة ضباط المأمورية، وبالتفتيش تم ضبط الآتى، 658 ألف جنيه متحصلات نشاطه الإجرامى، وعدد 27 هاتف محمول ماركات مختلفة وكمية من المصوغات الذهبية عبارة عن 15 خاتما – 6 سلسلة – 3 قرط زوجى – 3 قرط فردى – 4 دلاية – أسورة، وبطاقة رقم قومى مزورة باسم محمد .ى.ع" شقيق عبير " لها رقم قومى وعنوانها – دائرة قسم أول المنتزه ويعمل أخصائى تسويق.

بمواجهتهم أقروا بأنهم من ضمن التشكيل العصابى الذى كان يتزعمه والده المضبوط "محمد حافظ – الدكش" ومن ضمن المتهمين فى الواقعة الهجوم على مأمورية مباحث الخانكة، أسفرت عن استشهاد معاون المباحث إيهاب إبراهيم جورجى و5 آخرين وإصابة 3 بالتحريض والمساعدة وأنهم مارسوا أنشطة إجرامية متعددة فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص وسرقات السيارات ومتعلقات المواطنين بالإكراه وممارسة البلطجة وفرض السيطرة على الأهالى بالمنطقة وأن المتهمة الثانية هى من رافقته وساعدته على الهرب من القرية إلى الإسكندرية، وأضاف أنه تربطه علاقة غير شرعية بالمتهمة "عبير" وأنها ساعدته فى تأجير الشقة محل الضبط وكذا فى تزوير البطاقة ببيانات شقيقها.

وبمواجهة المتهمين المضبوطين، قرر الأول والثانية مضمون ما ورد باعترافات المتهم وأنهما من ضمن أعوانه فى التشكيل العصابى بزعامة شقيقه الدكش فى ممارسة الأنشطة الإجرامية كما أدلت الثالثة بمضمون ما ورد باعترافات المتهم.

وأضاف العقيد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائى فى الخانكة أنه تم ضبط مخزن سلاح قيامه أمين حافظ بإخفائه بمنطقة الجعافرة، وأرشد عن مكان إخفائه لها بباطن الأرض بالحدائق، حيث أمكن ضبطها وهى كالآتى عدد [ 1 ] سلاح نارى بندقية آلية عيار 7.62 x 39 تحمل رقم 7079، وعدد [ 4 ] سلاح نارى طبنجة – كالآتى ( طبنجة ماركة برتا تحمل رقم 07659، طبنجة ماركة سى زد تحمل رقم 167870 طبنجة ماركة سميث ساقية تحمل رقم 385DL طبنجة مجهولة النوع ومطموسة الأرقام )، وقاذف سلاح أر بى جى، وكمية من الذخيرة بإجمالى عدد [ 8669 ] طلقة مختلفة الأعيرة عبارة عن [ 8000 طلقة آلى عيار 7.62 X 39 + 503 طلقة عيار 9 مم + 166 طلقة طبنجة سميث ] .. وتم التحفظ على المضبوطات.

تم تحرير محضر عن تلك الإجراءات ملحقاً بالمحضر الأصلى، وجارى استمرار العمل على ضبط باقى العناصر الإجرامية.

- الأمن ينهى أسطورة أولاد حافظ أخطر عصابة سلاح ومخدرات بالقليوبية.. ضبط الابن الأكبر"أمين" العقل المدبر بعد سقوط الدكش قبل هروبه خارج البلاد.. واللواء سعيد شلبى يؤكد استمرار الحملات الأمنية