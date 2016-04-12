تقرير عن حالة الطقس من اليوم وحتى الجمعة

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل تأثر الدولة اليوم وغدا بإمتداد منخفض جوى سطحي ممتد من جنوب غرب شبه الجزيرة العربية يصاحبه تدفق تشكيلات مختلفة من السحب من الغرب والجنوب الغربي ليصبح الطقس غائما جزئيا ومغبرا بوجه عام مع إرتفاع في درجات الحرارة اليوم على بعض المناطق .

ورجح المركز - في بيان له عن حالة الطقس من اليوم حتى الجمعة المقبلة - ان تزداد كميات السحب تدريجيا على بعض المناطق من إمارة أبوظبي بعد ظهر اليوم والليل خاصة غربا في إتجاه منطقة الرويس والجزر الغربية وبعض المناطق الداخلية الجنوبية مع احتمال سقوط بعض الأمطار وتكون الرياح معتدلة السرعة تنشط أحيانا وتتراوح بين 18 و 28 كيلومترا في الساعة قد تصل إلى 40 كيلومترا في الساعة على بعض المناطق مثيرة لبعض الغبار والأتربة على المناطق المكشوفة والبحر متوسط الموج في الخليج العربي يضطرب أحيانا مع نشاط السحب ومتوسط في بحر عمان .

وتوقع المركز أن يتعمق المنخفض الجوي في طبقات الجو العليا إعتبارا من ليل غد "الأربعاء" حتى يوم الجمعة المقبل ليعمل على تحرك وتدفق تشكيلات من السحب بكميات كبيرة من الجنوب الغربي والغرب باتجاه الدولة ليصبح الطقس غير مستقر حيث يستمر تزايد كميات السحب على فترات ويتخللها بعض السحب الركامية مصحوبة بسقوط الأمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة تبدأ غرب إمارة أبوظبي وتشمل منطقة الغويفات والرويس ومدينة زايد وليوا وتمتد في اتجاه العين وأجزاء مختلفة من المناطق الشمالية خاصة الساحلية منها وتكون الرياح معتدلة السرعة تنشط أحيانا لتصل إلى 55 كيلومترا في الساعة مع السحب الركامية وتكون مثيرة للغبار والأتربة على المناطق المكشوفة مما يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية على بعض المناطق مع إنخفاض في درجات الحرارة والبحر مضطرب أحيانا في الخليج العربي وبحر عمان.

ودعا المركز في هذا الصدد السائقين إلى توخي الحذر وخفض السرعة وترك مسافة كافية بين المركبات بسبب نشاط الرياح المثير للغبار والأتربة المثارة وأثناء سقوط الأمطار كما نصح بالإبتعاد عن تجمعات المياه .

كما نصح المركز بعدم ارتياد البحر خلال فترة الظهيرة والمساء نتيجة الاضطراب الشديد في الخليج العربي وارتفاع الموج بصورة كبيرة مشددا على ضرورة المتابعة الدورية للنشرات الجوية عبر الموقع أو الرقم المجاني أو الاتصال بالمركز للاستعلام على مدار الساعة .