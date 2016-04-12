غدا.. تراث مدينة "هيرموبوليس" القديمة فى ندوة بمكتبة الإسكندرية

ينظم مركز توثيق التراث الحضارى والطبيعى ومركز دراسات الخطوط بمكتبة الإسكندرية، بالتعاون مع "هيرموبوليس الجديدة التراث من أجل التنمية" ندوة أكاديمية بعنوان "هيرموبوليس وأهميتها فى الحضارة المصرية القديمة: التراث والنقوش"، غدا الأربعاء الموافق 13 إبريل 2016م، وذلك بقاعة الأوديتوريوم بمكتبة الإسكندرية.

وأشارت ياسمين ماهر، نائب مدير مركز توثيق التراث الحضارى والطبيعى، فى تصريحات صحفية، أن هذه الندوة تتناول الدور الذى لعبته مدينة هيرموبوليس فى الفلسفة والفكر والتراث الإنسانى قديمًا وحديثًا، مما شكّل منها مركز ونواه للتواصل بين مختلف الثقافات. وتتكون الندوة من مجموعتين من المحاضرات قسمتا على جلستين متتاليتين؛ يلقيها مجموعة من الباحثين والأثريين البارزين.

تبدأ الجلسة الأولى بمحاضرة للدكتورة مرفت عبد الناصر؛ مؤسس مشروع هيرموبوليس الجديدة بعنوان "فلسفة هيرموبوليس وتراثها الفكرى"، ثم تلقى الدكتورة آليسيا مارافيليا، أستاذ علم المصريات ورئيس المعهد الهلينستى للمصريات بجامعة أثينا، الضوء على ارتباط الفكر والفلسفة بالظواهر الكونية عبر محاضرتها "تأثير القمر فى موطن جحوتى بهيرموبوليس: قراءات فى النصوص الكونية والفلكية".

ولأهمية الدور الذى لعبته هيرموبوليس فى عصور الانتقال ما بين نهاية العصور المصرية والعصر اليونانى الرومانى يستعرض الأستاذ الدكتور خالد غريب، رئيس قسم الآثار اليونانية والرومانية بكلية الآثار جامعة القاهرة هذه الفترة فى محاضرته عن "هيرموبوليس: فى العصر اليونانى الرومانى"، كما ستلقى الأستاذ الدكتورة ماجدة النويعمى، أستاذ الدراسات اليونانية واللاتينية بكلية اﻵداب جامعة الإسكندرية الضوء على "هرمس فى مسرحيات البهنسا".

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