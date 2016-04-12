تسريحات شعر ليوم رياضي مفعم بالحيوية

عند ذهابك إلى صالات الألعاب الرياضية، قد لا تهتمين كثيراً بإطلالة وتسريحة شعرك، فتقومين بتجميع شعرك بطريقة عشوائية، ولكن النتيجة قد تكون مظهراً غير مرتب على الإطلاق، فهل يمكنك الجمع بين تسريحة شعر جميلة وملائمة لجو الألعاب الرياضية كذلك؟

بالتأكيد نعم، و"سيِّدتي نت" سيقدم لك أكثر من طريقة لتتألقي وتبدي غاية في الأناقة طوال يومك الرياضي.

إليك سيدتي أفضل تسريحات الشعر الملائمة لصالات الرياضة:

تابعي هنا: تسريحات شعر مفاجئة لنجمات الأسبوع

1 .الكعكة الفوضوية: هي تسريحة بسيطة ولا تأخذ الكثير من الوقت، كل ما عليك فعله هو عمل كعكة فوضوية في الجزء العلوي لشعرك، مع ترك الجزء السفلي منسدلاً كما هو.

2.ضفيرة ذيل الحصان: قومي بأخذ أجزاء من أحد جانبي شعرك، وقومي بعمل ضفيرة بسيطة، ثم قومي بعمل ذيل حصان بسيط، وإذا كان لديك الكثير من الوقت، يمكنك القيام بإضافة ضفيرتين أو ثلاث ضفائر في مختلف أنحاء شعرك، لتحصلي على نظرة حيوية وجذابة.

3.ذيل الحصان: إذا كنت تجدين صعوبة في لم شعرك وتريدين الحصول على نظرة مختلفة، فهذه التسريحة هي الأنسب لك، كل ما عليك فعله هو تقسيم شعرك إلى ثلاثة أجزاء بالعرض وتوصيلها معاً بثلاث ربطات من الشعر الخاص بك والقريبة من لون ملابسك مع ترك ذيل الحصان في أسفل رأسك.



4.ذيل الحصان المرفوع: هي من أبسط التسريحات وأفضلها، فكل ما عليك فعله هو القيام بربط ذيل حصان بسيط، ثم رفعه ببنسة شعر إلى الأعلى قليلاً لينسدل شعرك من الخلف .

5.ذيل حصان أعلى الرأس: إذا كنت في الصيف وتريدين التخلص من حرارة شعرك على ظهرك، قومي بقلب شعرك رأساً على عقب، واجمعي شعرك في مقدمة رأسك قليلاً على شكل ذيل حصان ليكون الشعر منسدلاً من الخلف بطريقة جميلة، ولا تسبب لك مزيداً من الحرارة.

تابعي أيضاً:

اكسسوارات شعر 2016 بالصور

أفضل خلطات تطويل الشعر من "سيدتي نت"