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ما رأيك بلوك جويل الجديد؟

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ما رأيك بلوك جويل الجديد؟ ما رأيك بلوك جويل الجديد؟

أطلّت خبيرة التجميل والموضة جويل ماردينيان بصورة جديدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فصدمت جمهورها بإطلالتها الجديدة والجريئة. فـ جويل ذات الشعر الطويل، الذي يمنحها ميزة الغنج بطوله وألوانه، التي تتغيّر بحسب الموضة، أطلّت فجأة بشعر قصير أحمر.

جويل صرّحت بشأن هذه التسريحة فاعتبرتها جديدة بالنسبة لها، وكسرت روتين الشعر الطويل الذي يميّزها، بالإضافة إلى أنها لا تحبّ الملل في إطلالاتها.

جويل مردينيان تحصل على غمازّات بعملية تجميل

ما رأيك بشعر جويل؟ 

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