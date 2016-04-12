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بالفيديو مكياج راندا حافظ في كليب" نزوة " الممنوع من العرض !

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نشرت راندا حافظ كليب بعنوان " نزوة" على موقع " يوتيوب"، بعد منعها من عرضه، باعتبار أنه يحتوي على مشاهد جريئة. لكن المفاجئ في الكليب كان تسليط الضوء على المكياج وطريقة إزالته.

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بعد أن أطلّت راندا في بداية الكليب بتسريحة شعر جميلة، نفّذها لها مصفّف الشعر ميشيل زيتون، وبمكياج بدا طبيعياً جداً بأنامل خبير التجميل بوبا، إلا أنّه الواقع سرعان ما تبدّل، فتبيّن أن شعرها مصطنع، وكانت تعتمد كلّ خدع المكياج.
تزيل راندا الشعر المستعار في الفيديو، وتصوّر خطوات إزالة المكياج، بدءاً من أحمر الشفاه وصولاً إلى مكياج العيون، إضافة إلى كيفية إزالة الرموش المستعارة، قبل أن تكتمل الجرأة في كيفية إزالة العدسات اللاصقة.

نال فيديو " نزوة" نسبة مشاهدة عالية، وتبيّن أنّ راندا تعترف بقوة المكياج في تغيير الشكل، وتتجرأ على أن تتخلّى عنه أمام عدسة الكاميرا.

 

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