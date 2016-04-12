الأرصاد: انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة اليوم ورياح مثيرة للأتربة

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى:

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- درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 12/4/2016 بجميع محافظات مصر

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الثلاثاء، انخفاضا ملحوظا فى الطقس وتراجع درجات الحرارة مصحوباً بنشاط الرياح الشمالية الغربية المثيرة للرمال والأتربة، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية، وتتكاثر السحب الممطرة على شمال وشرق البلاد حتى القاهرة والطقس لطيف شمالا معتدل جنوبا نهارا بارد ليلا.>القاهرة 19 25 الإسكندرية 14 22 مطروح 15 21 بورسعيد 17 20 دمياط 17 20 بلطيم 16 21 الإسماعيلية 18 26 السويس 16 26 العريش 13 22 نخل 14 23 طابا 14 24 الطور 19 26 مرسى علم 21 29 الغردقة 22 29 شرم الشيخ 23 28 رفح 12 21 كاترين 13 21 سيوة 17 26 المنيا 19 27 الفيوم 17 26 رأس سدر 18 26 أبوسمبل 24 30 وسط الدلتا 19 25 أسيوط 19 27 سوهاج 19 28 الأقصر 24 29 أسوان 25 30 شلاتين 22 30 حلايب 24 28 الوادى الجديد 24 29 قنا 24 28 نويبع 22 24 السلوم 15 21