50% من القراء يتوقعون صدور قرارات من البرلمان لمنع تغيب النواب عن الجلسات

فى استطلاع للرأى طرحه "اليوم السابع"، على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تتوقع صدور قرارات من البرلمان لمواجهة أزمة تغيب النواب عن الجلسات، توقع غالبية القراء صدور قرارات من البرلمان لمواجهة أزمة تغيب النواب عن الجلسات.

وتوقع 50% من القراء صدور قرارات من البرلمان لمواجهة أزمة تغيب النواب عن الجلسات، بينما استبعد 47% من القراء صدور قرارات من البرلمان لمواجهة أزمة تغيب النواب عن الجلسات، فى الوقت الذى اعرب فيه 3% من القراء صدور قرارات من البرلمان لمواجهة أزمة تغيب النواب عن الجلسات.

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