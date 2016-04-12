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ضبط صاحب معرض سيارات أطلق النار على ميكانيكى فى القليوبية

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ضبط صاحب معرض سيارات أطلق النار على ميكانيكى فى القليوبية ضبط صاحب معرض سيارات أطلق النار على ميكانيكى فى القليوبية
تمكنت أجهزة أمن القليوبية، من ضبط صاحب معرض سيارات بشبين القناطر متهم بإطلاق النار على ميكانيكى وإحداث إصابة بالكتف بسبب خلافات على أقساط سيارة، تلقى اللواء سعيد شلبىـ مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء أشرف عبد القادر مدير المباحث الجنائية، بالواقعة.

دلت تحريات المباحث إلى ورود بلاغ لمركز شبين القناطر من مستشفى شبين القناطر المركزى بوصول المدعو "وائل. م.ص - 28 سنة ميكانيكى" ومقيم طحانوب – دائرة المركز مصاب بطلق نارى بالكتف الأيسر له فتحة دخول وخروج وتم حجزه للعلاج.

بانتقال الرائد محمد الشاذلى رئيس مباحث شبين القناطر، لسؤال المصاب قرر بحدوث مشادة كلامية بينه وبين المدعو " محمودع.ع" 55 سنة صاحب معرض سيارات ومقيم ذات الناحية بإحداث إصابته، حال توجهه له لسداد باقى أقساط السيارة التى إشتراها منه لكنه رفض وطالبه بإسترجاع السيارة، تطورت لمشاجرة قام على أثرها المشكو فى حقه بإطلاق عيار نارى من سلاح كان بحوزته محدثاً إصابته المشار إليها.

تمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم، وبمواجهته أنكر ما نسب إليه، وعلل الاتهام لرغبة المجنى فى عدم سداد باقى الأقساط، وجار التحرى عن الواقعة، تحرر عن ذلك المحضر رقم 10633 جنح مركز شبين القناطر لسنة 2016م.

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