ضبط صاحب محل غير مرخص يبيع قطع غيار سيارات مغشوشة بالقاهرة

ألقت مباحث شرطة التموين والتجارة بالقاهرة، القبض على صاحب محل غير مرخص، وبحوزته 950 قطعة غيار مغشوشة للسيارات وحرر محضر بالواقعة.

كانت معلومات وردت لشرطة التموين، مفادها قيام صاحب محل لقطع غيار السيارات وغير مرخص، يقوم بتجميع كميات كبيرة من قطع غيار السيارات المهربة جمركيًا مجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات القياسية وإعادة تعبئتها داخل عبوات جديدة ولصق شهادات بيانات على المنتج النهائى مدون عليها أسماء وعلامات مغشوشة تمهيدًا لطرحها للبيع بالأسواق.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية انتقلت قوة أمنية من ضباط الإدارة وتمكنت من ضبط صاحبه وبحوزته 950 قطعة غير سيارات مغشوشة ومقلدة لكبرى العلامات التجارية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.