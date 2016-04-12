لست البيت.. اعرفى طرق الحفاظ على سلامة اللبن الجاف ومتى يجب التخلص منه

اللبن الجاف مهم ولا يخلو منه بيت تقريبا، فهو سريع التحضير ويمكن استخدامه حال عدم توفر اللبن السائل. وقالت الدكتورة نيرة مهنا، أستاذ الألبان والبكتيريا بالمركز القومى للبحوث، والمتخصصة فى الأغذية الوظيفية والبكتيريا: "إن اللبن الجاف من الألبان المفيدة، ولكن له طريقة معينة فى حفظه والحفاظ عليه لأطول فترة ممكنة دون تلف أو ضرر".

وأوضحت الدكتورة نيرة فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن اللبن الجاف هو لبن طبيعى تم تكثيفه ليصبح فى هيئة الجافة بطرق معينة، ومدة صلاحيته تمتد حسبما يكتب على عبوته لفترات طويلة، ولكن قد يفسد بسبب الكثير من العوامل قبل بلوغه هذا التاريخ.

وللحفاظ على اللبن الجاف سليما يجب الآتى:

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