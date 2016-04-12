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لست البيت.. اعرفى طرق الحفاظ على سلامة اللبن الجاف ومتى يجب التخلص منه

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لست البيت.. اعرفى طرق الحفاظ على سلامة اللبن الجاف ومتى يجب التخلص منه لست البيت.. اعرفى طرق الحفاظ على سلامة اللبن الجاف ومتى يجب التخلص منه
اللبن الجاف مهم ولا يخلو منه بيت تقريبا، فهو سريع التحضير ويمكن استخدامه حال عدم توفر اللبن السائل. وقالت الدكتورة نيرة مهنا، أستاذ الألبان والبكتيريا بالمركز القومى للبحوث، والمتخصصة فى الأغذية الوظيفية والبكتيريا: "إن اللبن الجاف من الألبان المفيدة، ولكن له طريقة معينة فى حفظه والحفاظ عليه لأطول فترة ممكنة دون تلف أو ضرر".

وأوضحت الدكتورة نيرة فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن اللبن الجاف هو لبن طبيعى تم تكثيفه ليصبح فى هيئة الجافة بطرق معينة، ومدة صلاحيته تمتد حسبما يكتب على عبوته لفترات طويلة، ولكن قد يفسد بسبب الكثير من العوامل قبل بلوغه هذا التاريخ.

وللحفاظ على اللبن الجاف سليما يجب الآتى:


>- الاحتفاظ بالعلبة أو الكيس فى مكان جاف.
>- إغلاق العبوة جيدا بعد الانتهاء من كل استخدام حتى لا يتخلله هواء أو مياه.
>- يحفظ بعيدا عن المياه.
>- لا تأخذ من كيس أو علبة اللبن الجاف بملعقة أو أداة مبتلة أو بها أية شوائب لأن الماء يفسده.
>- إذا تكتل اللبن الجاف وتكثف داخل الكيس "أى تحجر وأصبحت بعض أجزائه جافة" لأى من الأسباب لابد من التخلص منه.
>- لا يتم حفظه كثيرا دون استخدام وإلا تكتل.
>- لا تترك مغرفة أو ملعقة أيا كان نوعها داخل الكيس أو العلبة، واحكم غلقها بعد الاستخدام.
>- انظر إلى تاريخ الصلاحية على العلبة واختر الأحدث.

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