أشياء غير متوقعة تزيد أعراض الحساسية الموسمية.. أهمها العدسات اللاصقة

إذا كنت تعانى من الحساسية الموسمية فأنت بحاجة لتجنب الأشياء المثيرة للحساسية، التى تؤدى لظهور بعض الأعراض كالحكة والعطس المتكرر، لكن هل تعرف أن هناك أشياء غير متوقعة تجعل الأعراض أكثر سوءا؟

على أى حال كشف تقرير نشره مؤخرا الموقع الأمريكى "Menshealth " عن أغرب الأشياء التى تجعل أعراض الحساسية أسوأ، منها الفاكهة والخضراوات التى تحتوى على بروتينات مشابهة للموجودة فى حبوب اللقاح، والتى تحدث خللا فى جهاز المناعة، وتؤدى للإصابة بمتلازمة حساسية الفموية، باعتبار أن 75% من الذين يعانون من حساسية التهاب الأنف يتعرضون لحكة أو تورم فى الفم عند تناول التفاح أو الكرفس مثلا.

ومن الأشياء التى تزيد أعراض الحساسية الجرى فى الصباح، لأن حبوب اللقاح عادة ما تكون أعلى وأكثر انتشارا فى وقت ما قبل الظهر، ومن الأفضل الجرى فى وقت آخر من اليوم، وتغيير مسارات الجرى بالابتعاد عن المناطق التى بها حبوب اللقاح الثقيلة، وبعد الجرى يجب الاستحمام وغسل الشعر وتغيير الملابس.

وتشمل القائمة أيضا العدسات اللاصقة التى قد تلتصق بها حبوب اللقاح والأتربة المثيرين للحساسية، ولأن هذه العدسات تحاصر عينيك فإنها تسبب الحكة وانتفاخ العينين، لذا يفضل ارتداء النظارات فى أوقات تواجد حبوب اللقاح.

وأشار التقرير إلى أن حمامات السباحة تزيد أعراض الحساسية وتجعلها أسوأ، لأنه يحتوى على الكلور الذى يؤدى لجفاف البشرة وتهيج الشعب الهوائية، ومن ثم زيادة أعراض الحساسية كالحكة فى الجلد والسعال والاحتقان، وهذا لا يعنى ضرورة تجنب نزول حمام السباحة، ولكن يجب متابعة الأعراض بواسطة طبيب متخصص.

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