سمير غطاس: الحكومة لن تستطيع تنفيذ ما روّجت له فى برنامجها

قال الدكتور سمير غطاس، عضو مجلس النواب عن دائرة مدينة نصر، إنه يعمل على إعداد برنامج بديل لبرنامج الحكومة ، موضّحًا: "أرى أن الحكومة لن تستطيع الوفاء بما روجت له فى برنامجها، والدولة تحتاج إلى برنامج واقعى يساعدها فى تلك المرحلة".

وأضاف غطاس، فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع"، أن برنامج حكومة المهندس شريف إسماعيل، لن يستطيع تنفيذ القفزة التى تحتاجها الدولة حاليًا، وأن البرنامج لن يحقق سوى "قفزة فى الهواء" دون تأثير.

وأشار غطّاس، إلى أن البرلمان يحتاج إلى عدة أدوات وآليات ليتمكن من مراقبة أداء الحكومة فى تنفيذ برنامجها، على رأسها وجود توقيت مُحَدَّد لتنفيذ محاور البرنامج، وتحديد مصادر التمويل لكل محور، إضافة إلى وجود خطط محددة الملاح، مضيفًا أن كل هذه الأدوات تساعد البرلمان فى المراقبة وبدونها تكون الرقابة "مجرد كلام" لا معنى لها.

وأكد ضرورة توافر كافة البيانات والمعلومات الضرورية لمراقبة أداء الحكومة، مشيرًا إلى أن حرية الوصول إلى المعلومات والبيانات الرسمية المتعلقة بعمل الحكومة، إحدى أهم الأدوات الأساسية أيضًا فى رقابة الحكومة.

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