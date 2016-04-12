قطع مياه الشرب عن 3 مدن بالشرقية اليوم 12 ساعة بدءًا من العاشرة صباحًا

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الشرقية، قطع الخدمة اليوم الثلاثاء، عن عدد من القرى بمراكز فاقوس، وأبو كبير، والحسينية، لمدة 12 ساعة بدءًا من العاشرة صباحًا حتى العاشرة.

وأشارت الشركة فى بيانٍ لها إلى أن انقطاه المياه يأتى نتيجة إيقاف محطة مياه الشرب المرشحة "أبو شلبى" بمركز فاقوس بسبب تغيير شركة المقاولون العرب خط مياه قطر 800 مللى صلب بدلاً من خط خرسانة بطول 35 متر أمام كوبرى سليمان بمركز فاقوس.

وأضاف البيان: "قطع الخدمة عن مركز ومدينة فاقوس وقراها، والوحدات المحلية بمركز أبو كبير وهى منشية رضوان، والرحمانية، وبنى عياط، ومدخل مدينة أبو كبير ناحية فاقوس، وكذلك بالوحدات المحلية بمركز الحسينية وهى الوحدة المحلية بقهبونة، والوحدة المحلية بالإخيوة".

وأهابت الشركة بالمواطنين، وأصحاب المخابز، والمستشفيات العامة والخاصة، وجميع المدارس، والمعاهد الأزهرية، بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الأعمال اللازمة، ووَجَّهَت إدارة الأزمات لاتخاذ اللازم، وإخطار رؤساء مدن فاقوس، وأبو كبير، والحسينية.

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