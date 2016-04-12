اليوم.. انطلاق فعاليات ملتقى "وظفنى" بجامعة أسيوط

تنطلق اليوم الثلاثاء فعاليات الملتقى التوظيفى "وظفنى" بالمبنى الإدارى بجامعة أسيوط، والتى تنظمها وحدة نقل التكنولوجيا المتكاملة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية (ILO) والحاضنة التكنولوجية، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد عبده جعيص رئيس الجامعة والدكتور وائل محمود خير الدين مدير وحدة نقل التكنولوجيا وبمشاركة حوالى 4 آلاف من الخريجين وغير الخريجين بمختلف الكليات بالجامعة.

ومن جهته أوضح وائل محمود خير الدين مدير وحدة نقل التكنولوجيا، فى تصريحات صحفية، أن الملتقى يهدف إلى توفير فرص توظيف مناسبة للشباب من خريجى الجامعات المصرية بشتى المجالات وخريجى الدبلومات الفنية من أبناء الصعيد، مشيرا بأن الملتقى يجمع بين الخريجين وأصحاب الشركات ومسئولى المؤسسات والهيئات، وذلك للارتقاء بحقوق العمل للجميع وتقوية وتحسين بيئة العمل.

ونوه محمد ياسين المدير التنفيذى للحاضنة التكنولوجية همة إلى حضور مجموعة من الشركات المحلية والمتعددة الجنسيات لعرض خدماتهم سواء كانت فرص عمل أو تدريب لحملة الشهادات العليا والمتوسطة، مضيفاً بأن الملتقى يتضمن مجموعة من الجلسات العلمية الخاصة بتنمية المهارات وكيفية كتابة السيرة الذاتية والمقابلة الشخصية، وذلك من خلال ممثلى بعض المؤسسات والشركات الدولية.

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