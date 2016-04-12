145 سفينة تعبر قناة السويس بحمولات 7.9 مليون طن خلال 3 أيام

قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، إن 145 سفينة عبرت المجرى الملاحى للقناة خلال الثلاثة أيام الماضية، بحمولات 7 ملايين و900 ألف طن.

وأشار مميش، فى تصريحاتٍ صحفية له، إلى أن 72 سفينة من إجمالى الـ145 عبرت القناة من اتجاه الشمال، بحمولة 3 ملايين و800 ألف طن، فيما عبرت 73 سفينة بحمولة 4 ملايين و100 ألف طن.

وأعلنت تقارير ملاحية صادرة عن هيئة قناة السويس، أن 54 سفينة عبرت القناة السبت الماضى، بحمولة مليونى و600 ألف طن، منها 26 سفينة عبرت من الشمال بحمولة مليون و300 ألف طن، وكانت أكبر حمولة من نصيب سفينة حاويات بريطانية بحمولة 181 ألف طن قادمة من مالطا ومتجهة إلى الإمارات، وعبرت من الجنوب 28 سفينة بحمولة مليون و300 ألف طن وكانت أكبر حمولة من نصيب سفينة حاويات بريطانية أخرى بحمولة 184 ألف طن.

وأوضحت التقارير عبور 42 سفينة أمس الأول الأحد بحمولة مليونى و500 ألف طن سفن حاويات من الاتجاهين، منها 21 سفينة عَبْر قافلة الشمال بحمولة مليون و100 ألف طن، وكانت أكبر حمولة من نصيب سفينة الحاويات البنمية MSC LOMDON بحمولة 182 ألف طن قادمة من المغرب ومتجهة إلى سنغافورة، وعبرت 21 سفينة من اتجاه الجنوب (القناة الجديدة) بحمولة مليون و400 ألف طن، وكانت أكبر حمولة من نصيب سفينة الحاويات الدنمركية MARGRETHE MAERSK بحمولة 200 ألف طن.

وأضافت التقارير أن 49 سفينة عبرت القناة أمس الاثنين، بحمولة مليونى و700 ألف طن سفن حاويات من الاتجاهين، منها 25 سفينة عبرت من قافلة الشمال بحمولة مليون و400 ألف طن، وكانت أكبر حمولة من نصيب سفينة الحاويات الليبيرية MSC SAVONAبحمولة 158 ألف طن قادمة من إيطاليا ومتجهة إلى السعودية، وعبرت 24 سفينة من اتجاه الجنوب (القناة الجديدة) بحمولة مليون و 300 ألف طن، وكانت أكبر حمولة من نصيب ناقلة الغاز الطبيعىMOZHA التى ترفع علم جزر المارشال بحمولة 166 ألف طن.

- عبور 1300 سفينة قناة السويس خلال شهر فبراير بحمولة 77.7 مليون طن