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وزارة التعليم تفتح اليوم المظروف المالى لمناقصة طباعة الكتب للعام الجديد

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وزارة التعليم تفتح اليوم المظروف المالى لمناقصة طباعة الكتب للعام الجديد وزارة التعليم تفتح اليوم المظروف المالى لمناقصة طباعة الكتب للعام الجديد
تجرى وزارة التربية والتعليم، مناقصة طباعة الكتب للعام الدراسى 2016/ 2017، وتُفْتَح المظاريف المالية اليوم الثلاثاء، للمطابع المتقدمة للحصول على مناقصة طباعة الكتب، وتحديد سعر طباعة الصفحة.

وقال مصدر بالوزارة، فى تصريحاتٍ خاصة لـ"اليوم السابع" أن عدد المؤسسات والمطابع المشتركة فى مناقصة طباعة الكتب، وصلت إلى 81 مطبعة، بعد استبعاد 6 مطابع لعدم توافر الشروط الفنية التى يتطلبها القانون، وأن المطابع الست تقدمت بتظلمات الفترة الماضية.

وأكد المصدر، تطبيق نظام الورقة بدلاً من الحزمة لأول مرة، وستُمْنَح كل مطبعة الكميات التى تطبعها وفق قدراتها بالورقة وليس بالحزمة كما كان يحدث من قبل، موضّحًا أن المبالغ المخصصة لطباعة الكتب تقارب المليار جنيه، حيث تتم طباعة قرابة الـ300 مليون نسخة كتاب لطلاب المدارس فى مرحلة التعليم قبل الجامعى.

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