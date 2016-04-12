حبس عامل لاتهامه بالشروع فى قتل صديقه بسبب خلافات العمل بإمبابة

أمرت نيابة إمبابة بحبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامه بالاعتداء على صديقه وإصابته بجرح نافذ بالبطن بسبب خلافات فى العمل، واعترف المتهم بارتكابه الواقعة وأرشد عن السلاح المستخدم فى الحادث.

وكشفت التحريات أن شقيقة المجنى عليه أبلغت قسم شرطة إمبابة بتعرض شقيقها للإصابة بجرح نافذ بالصدر وآخر بفروة الرأس، وتم حجزه بمستشفى معهد ناصر.

وتبين أن صديق المجنى عليه وراء ارتكاب الواقعة بسبب وجود خلافات بينهما فى العمل وفر هاربا، وبإعداد كمين للمتهم، تمكن المقدم محمد راسخ رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة، من ضبطه، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

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