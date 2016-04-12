انطلاق مؤتمر "بيوفيجن" بمشاركة فاروق الباز ومصطفى السيد بمكتبة الإسكندرية اليوم

تنطلق فعاليات المؤتمر الدولى «بيوفيجن الإسكندرية ٢٠١٦»، الذى تنظمه مكتبة الإسكندرية اليوم الثلاثاء، حيث يمتد فى الفترة من ١٢ إلى ١٤ إبريل الحالى فى دورته الثامنة، ويقام المؤتمر هذا العام، تحت شعار "العلوم الحياتية الجديدة: الطريق إلى الأمام".

ويهدف إلى دعم الحوار البنّاء بين الأطراف المعنية بتطوير العلوم الحيوية، ومناقشة القضايا المتعلقة بذلك فى مجالات شتى، سواء الأكاديمية أو الصناعية أو البحثية مما يساعد على تحديد واستكشاف آفاق ومجالات جديدة فى علوم الحياة التى من شأنها أن تخدم البشرية.

وسيفتتح الدكتور إسماعيل سراج الدين؛ مدير مكتبة الإسكندرية المؤتمر، بالإضافة إلى عدد كبير من ممثلى الهيئات والمؤسسات العربية والدولية، والمراكز البحثية المختلفة؛ كأكاديمية العالم للعلوم للدول النامية (TWAS)، وملتقى العلوم والتكنولوجيا فى المجتمع (STS Forum)، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى وصندوق العلوم والتنمية التكنولوجية (STDF).

كما سيلقى الكلمة الرئيسية للمؤتمر العالم الجليل الدكتور مصطفى السيد، والعالم الكبير الدكتور فاروق الباز والعالم الدكتور فيليكس أنجر؛ رئيس الأكاديمية الأوروبية للعلوم والفنون.

وسيتناول المؤتمر العديد من الموضوعات التى تتمثل فى ثلاثة محاور؛ هى: العلوم الطبية، الحيوية، والهندسة، بالإضافة إلى الغذاء والتغذية وحياة الإنسان، وأخيرًا التطبيقات الحالية ورؤى المستقبل من قبل ممثلين عالميين من ثلاثين دولة مختلفة فى مجالات الصناعة والعلوم، وواضعى السياسات، وممثلى المجتمع المدنى وكثير من العلماء والباحثين البارزين. ومن أبرز هؤلاء العلماء، بروفيسور مالكولم إليوت؛ المدير المؤسس لمعهد نورمان بورلوغ للأمن الغذائى العالمى، والعالم الأمريكى المشهور فى مجال الـBiorobotics رونالد أركن، والبروفيسور أندرو كروبينسكى؛ أستاذ فخرى فى قسم علم الأحياء الدقيقة وعلم المناعة بجامعة كوينز بكندا وآخرون. كما أن عدد المشاركين فى هذا المؤتمر تخطى الألف وسبعمائة مشارك من الباحثين والطلاب من مختلف التخصصات العلمية وغيرها.

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