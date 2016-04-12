للطوارئ والتصرف السريع.. قائمة أدوية لا يمكنك الاستغناء عنها فى منزلك

داخل منزلك عليك أن تستعد للمواقف الطارئة، فقد يتعرض أحد أفراد الأسرة لوعكة سريعة تحتاج مسكنا أو تصرفا سريعا ينقذ الموقف.

وشدد الدكتور محمد إبراهيم النجار - أستاذ وخبير السموم بكلية الطب جامعة الإسكندرية - على ضرورة تواجد نوعيات من الأدوية الآمنة داخل كل منزل، للتصرف السريع فى الحالات الطارئة.

وحذر الدكتور محمد إبراهيم فى الوقت ذاته من الإسراف فى تعاطى تلك الأدوية، فالجرعات والنوعيات يجب أن تكون آمنة، وفى أقل الحدود، وإذا استمر العرض المرضى الذى يعانيه المريض أكثر من يوم عليه زيارة المختص.

وشملت قائمة الأدوية الواجب توافرها فى المنزل وفقا للدكتور محمد إبراهيم:

>- الباراسيتامول من المسكنات الآمنة ولكن لا يجب تناولها أكثر من مرة فى اليوم.

>- خافض للحرارة من فئة الباراسيتامول "شراب أو أقراص أو لبوس".

>- سرنجات سن أطفال لحالات طوارئ الحقن السريعة.

>- لبوس للإمساك "فئة الجلسرين" ولا يتعاطاها المريض أكثر من يوم، وإذا لم يتوقف الإمساك يزور مختص.

>- قطرات للعين فئة المفينيكول، لاحمرار العينين ولزيادة إفرازاتهما.

>- قطرات لانسداد الأنف آمنة فئة البريفين.

>- ميكركروم لتطهير الجروح.

>- مراهم لالتهاب العين فئة التترسايكلين.

>- مراهم وبخاخة للحروق: ويعد البانثينول أفضلها.

>- بخاخة مضاد حيوى يرش على الجرح الحديث.

>- فئة الفولتارين الآمن أقراص وحقن مسكنة لالتهابات وألم العظام والمفاصل، ولا يؤخذ أكثر من يوم.

>- الكحول الإيثيلى الآمن لتنظيف الجلد.

>- حقن آمنة للقىء فئة الكورتيجين.

>- نقط للضغط المنخفض من 4 إلى 5 نقاط لا أكثر، وتقاس نسبة الضغط صباحا وليلا.

>- شاش وقطن وبلاستر جروح للطوارئ.

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