اليوم.. أولى جلسات محاكمة صافيناز لاتهامها بالرقص بأحد الفنادق بدون ترخيص

تنظر محكمة جنح القاهرة الجديدة اليوم الثلاثاء، أولى جلسات محاكمة الراقصة الأرمينية صافيناز، لاتهامها بالرقص بدون ترخيص بأحد فنادق التجمع الخامس.

كان المستشار شريف عبد المنعم، مدير نيابة القاهرة الجديدة، بإشراف وليد السعيد رئيس النيابة، أحال الراقصة صافيناز للمحاكمة العاجلة أمام محكمة الجنح بتهمة الرقص بدون ترخيص. وحررت المصنفات الفنية محضرًا للراقصة، بسبب أدائها فقرة استعراضية بأحد الفنادق الشهيرة بالتجمع الخامس بمدينة القاهرة الجديدة دون وجود ترخيص لها بالرقص، وإحالة المحضر للمستشار شريف عبد المنعم الذى أمر بإحالتها للمحاكمة.