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طاهر أبو زيد: "دعم مصر" يجهز رؤية كاملة لملاحظاته على برنامج الحكومة

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طاهر أبو زيد: "دعم مصر" يجهز رؤية كاملة لملاحظاته على برنامج الحكومة طاهر أبو زيد: "دعم مصر" يجهز رؤية كاملة لملاحظاته على برنامج الحكومة
قال طاهر أبو زيد، عضو مجلس النواب عن ائتلاف "دعم " إن الائتلاف يعمل على تجهيز رؤية كاملة حول برنامج حكومة المهندس شريف إسماعيل المعروض أمام البرلمان، وستُعْلَن الرؤية كاملة فور الانتهاء منها.

وأشار أبو زيد، فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع" إلى أن تقرير الائتلاف سيشمل الملاحظات الخاصة بكل محور من المحاور الـ7 ببرنامج ، إضافة إلى تحديد رؤية "دعم مصر" بشأن الآليات التى يمكن أن يستند إليها البرلمان لرقابة أداء الحكومة.

وعن الآليات الرقابية للبرلمان، أكد طاهر أبو زيد، أنه لا توجد رؤى فردية، مؤكّدًا الإعلان عن رؤية موحدة لنواب الائتلاف فور الانتهاء منها.

- "دعم مصر" يعلن قائمة مرشحيه لرئاسة لجان البرلمان نهاية الأسبوع الجارى.. ومصادر: حسم لجنة الشئون العربية لسعد الجمال.. والرياضة لفرج عامر.. ومخاوف من حدوث انسحابات من الائتلاف اعتراضًا على المرشحين
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مصر 365

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