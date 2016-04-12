هيئة حماية النيل تحرر 12 ألف و846 مخالفة تعديات على النهر منذ يناير 2015

أكد المهندس صلاح عز، رئيس هيئة حماية وتطوير النيل التابعة لوزارة الموارد المائية والرى، تحرير 12 ألف و846 مخالفة تعديات على نهر النيل منذ انطلاق حملة "إنقاذ النيل" فى 5 يناير 2016.

وأشار عز، فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع" إلى شن حملة مكبرة صباح اليوم الثلاثاء، لإزالة مخالفات وتعديات مقامة على نهر النيل بمحافظة الجيزة، بالتنسيق مع وزارة الداخلية ممثلة فى شرطة المسطحات.

وقال عز، إن وزارة الرى وضعت جدولاً زمنيًا لإزالة جميع التعديات المقامة على نهر النيل، وسَتُكَثَّف حملات الإزالات والقضاء عليها فى نهاية عام 2017.

وأوضح عز، أن الوزارة تنفذ حاليًا مشروع "ممشى أهل مصر" فى المسافة الواقعة بين كوبرى 15 مايو وحتى كوبرى الساحل، بالتنسيق مع محافظة القاهرة، وتساهم الوزارة بنصف التكلفة، وهناك مشاركة أيضًا من بعض البنوك الوطنية مثل البنك الأهلى المصرى، ووقع الاختيار على المنطقة المحصورة بين ماسبيرو وحتى كوبرى عباس كمرحلة أولى للمشروع، ضمن مخطط تطوير القاهرة الخديوية.

- "الرى": الانتهاء من إزالة التعديات على نهر النيل فى 2017