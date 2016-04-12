أخبار عاجلة

فيديو| الشاطر لـ«شيكابالا وإبراهيم صلاح»: «والله العظيم عيب عليكم» -
فيديو| مرتضى: مطلوب من «إيناسيو» الحصول على كل البطولات وخاصة الدوري -
الحكم في دعوى "عكاشة" بإغلاق 62 قناة فضائية اليوم -
برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين -
إسلام بحيري: «صحيح البخاري» ليس صحيحا ولا يتمتع بقداسة -
محافظ أسوان ينظم حفلا لتكريم أسر شهداء الشرطة -
هل يمنع القضاء الإداري إسلام بحيري من الظهور بالفضائيات اليوم؟ -
اليوم.. الجنايات تستمع لشهود النفي في محاكمة المتهمين بـ"أحداث الدفاع الجوي" -
تأييد السجن أو إعادة المحاكمة.. وزير الزراعة السابق ينتظر مصيره أمام "النقض" اليوم -
تعليم المنيا: 12 طالبا يشاركون بمسابقة «بوابة الابتكار لدعم التعليم الفني» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

هيئة حماية النيل تحرر 12 ألف و846 مخالفة تعديات على النهر منذ يناير 2015

Google+ Print
هيئة حماية النيل تحرر 12 ألف و846 مخالفة تعديات على النهر منذ يناير 2015 هيئة حماية النيل تحرر 12 ألف و846 مخالفة تعديات على النهر منذ يناير 2015
أكد المهندس صلاح عز، رئيس هيئة حماية وتطوير النيل التابعة لوزارة الموارد المائية والرى، تحرير 12 ألف و846 مخالفة تعديات على نهر النيل منذ انطلاق حملة "إنقاذ النيل" فى 5 يناير 2016.

وأشار عز، فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع" إلى شن حملة مكبرة صباح اليوم الثلاثاء، لإزالة مخالفات وتعديات مقامة على نهر النيل بمحافظة الجيزة، بالتنسيق مع وزارة الداخلية ممثلة فى شرطة المسطحات.

وقال عز، إن وزارة الرى وضعت جدولاً زمنيًا لإزالة جميع التعديات المقامة على نهر النيل، وسَتُكَثَّف حملات الإزالات والقضاء عليها فى نهاية عام 2017.

وأوضح عز، أن الوزارة تنفذ حاليًا مشروع "ممشى أهل " فى المسافة الواقعة بين كوبرى 15 مايو وحتى كوبرى الساحل، بالتنسيق مع محافظة القاهرة، وتساهم الوزارة بنصف التكلفة، وهناك مشاركة أيضًا من بعض البنوك الوطنية مثل البنك الأهلى المصرى، ووقع الاختيار على المنطقة المحصورة بين ماسبيرو وحتى كوبرى عباس كمرحلة أولى للمشروع، ضمن مخطط تطوير القاهرة الخديوية.


>- "الرى": الانتهاء من إزالة التعديات على نهر النيل فى 2017

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين

برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين

أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع نسبي في سعر الذهب اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في مصر

ارتفاع نسبي في سعر الذهب اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في مصر

مسؤول بالسفارة السودانية: فرض التأشيرة على المصريين إعمالا لـ"المعاملة بالمثل"

مسؤول بالسفارة السودانية: فرض التأشيرة على المصريين إعمالا لـ"المعاملة بالمثل"