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اليوم.. انعقاد المؤتمر العلمى الطلابى الخامس لصيدلة الزقازيق

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اليوم.. انعقاد المؤتمر العلمى الطلابى الخامس لصيدلة الزقازيق اليوم.. انعقاد المؤتمر العلمى الطلابى الخامس لصيدلة الزقازيق
تعقد كلية الصيدلة بجامعة الزقازيق مؤتمرها العلمى الطلابى الخامس اليوم الثلاثاء، بهدف تدريب الطلاب على كيفية إعداد وتقديم المشروعات البحثية فى مختلف التخصصات.

وقالت د. نرمين عونى مقرر المؤتمر، فى تصريحات صحفية، إن المؤتمر تحت رعاية د.خالد عبد البارى رئيس جامعة الزقازيق ود.محمد بركة عميد كلية الصيدلة، ود.غادة شاكر وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، مشيرة إلى أنه سوف يتم مناقشة أكثر من عشرة أبحاث من أقسام الكلية المختلفة حيث سيتم اختيار أفضل بحث مقدم .


>زراعة جامعة الزقازيق تعقد مؤتمرها السنوى بعنوان "أمن الأراضى الزراعية المصرية"

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