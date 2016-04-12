أخبار عاجلة

فيديو| الشاطر لـ«شيكابالا وإبراهيم صلاح»: «والله العظيم عيب عليكم» -
فيديو| مرتضى: مطلوب من «إيناسيو» الحصول على كل البطولات وخاصة الدوري -
الحكم في دعوى "عكاشة" بإغلاق 62 قناة فضائية اليوم -
برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين -
إسلام بحيري: «صحيح البخاري» ليس صحيحا ولا يتمتع بقداسة -
محافظ أسوان ينظم حفلا لتكريم أسر شهداء الشرطة -
هل يمنع القضاء الإداري إسلام بحيري من الظهور بالفضائيات اليوم؟ -
اليوم.. الجنايات تستمع لشهود النفي في محاكمة المتهمين بـ"أحداث الدفاع الجوي" -
تأييد السجن أو إعادة المحاكمة.. وزير الزراعة السابق ينتظر مصيره أمام "النقض" اليوم -
تعليم المنيا: 12 طالبا يشاركون بمسابقة «بوابة الابتكار لدعم التعليم الفني» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

اليوم.. بدء فعاليات منتدى الحوار الوطنى للشباب بجامعة سوهاج

Google+ Print
اليوم.. بدء فعاليات منتدى الحوار الوطنى للشباب بجامعة سوهاج اليوم.. بدء فعاليات منتدى الحوار الوطنى للشباب بجامعة سوهاج
تبدأ اليوم جامعة سوهاج فعاليات منتدى الحوار الوطنى للشباب الذى أعلن عنه رئيس الجمهورية بمناسبة إعلان العام الحالى عاماً للشباب.

وقال الدكتور نبيل نور الدين عبد اللاه رئيس الجامعة، فى تصريحات صحفية، إن خطة تنفيذ منتدى الحوار الوطنى للشباب تتضمن مراحل مختلفة، تبدأ الأولى منها باستطلاع للرأى يتم طرحه على مواقع التواصل الاجتماعى بجانب استطلاع رأى ميدانى لتحديد أهم القضايا التى يرغب الشباب فى طرحها وأهم الشخصيات الراغبين فى التحاور معها، مشيرا أن المنتدى سيناقش العديد من المحاور أهمها تشغيل وتدريب الشباب والإسكان والمرافق والفساد الإدارى والمالى والتعليم وتمكين الشباب والصحة.


>- مدير أمن سوهاج يجتمع بأفراد الشرطة ويشدد على حسن معاملة المواطنين

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365