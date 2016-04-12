اليوم.. بدء فعاليات منتدى الحوار الوطنى للشباب بجامعة سوهاج

تبدأ اليوم جامعة سوهاج فعاليات منتدى الحوار الوطنى للشباب الذى أعلن عنه رئيس الجمهورية بمناسبة إعلان العام الحالى عاماً للشباب.

وقال الدكتور نبيل نور الدين عبد اللاه رئيس الجامعة، فى تصريحات صحفية، إن خطة تنفيذ منتدى الحوار الوطنى للشباب تتضمن مراحل مختلفة، تبدأ الأولى منها باستطلاع للرأى يتم طرحه على مواقع التواصل الاجتماعى بجانب استطلاع رأى ميدانى لتحديد أهم القضايا التى يرغب الشباب فى طرحها وأهم الشخصيات الراغبين فى التحاور معها، مشيرا أن المنتدى سيناقش العديد من المحاور أهمها تشغيل وتدريب الشباب والإسكان والمرافق والفساد الإدارى والمالى والتعليم وتمكين الشباب والصحة.

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