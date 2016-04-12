عبد الحفيظ يتحدث عن الحالة التي يمر بها متعب والدليل الذي قدمه عمرو جمال

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي أن عماد متعب مهاجم الفريق "لا يمر بحالة إحباط" نظرا لغيابه عن المشاركة.

ولعب متعب 9 مباريات هذا الموسم جاءت جميعهم في الدوري المصري وسجل 3 أهداف. ولم يظهر حت قيادة مارتن يول.

وقال سيد عبد الحفيظ: "متعب مثل أي لاعب كرة، بالطبع يتمنى أن يشارك".

وأضاف في تصريحات خلال برنامج (كورة في الجون) عبر إذاعة ميجا أف أم "ولكنه ليس محبطا من الناحية النفسية والمعنوية. لا يوجد أي مشكلة".

وأكمل حديثه قائلا: "حالته المزاجية والمعنوية جيدة جدا ويتواصل بشكل مستمر مع مارتن يول".

رحيل باسم علي ومحمد نجيب

وعن حقيقة اقتراب باسم علي ومحمد نجيب من الرحيل عن الأهلي قال عبد الحفيظ: "نحن أمامنا 3 أشهر ونصف على انتهاء الدوري ونحتاج كل لاعب".

وأوضح "الكرة متغيرات ووارد للغاية حدوث إصابات أو إيقافات في صفوف الأهلي. ولذلك نحتاج إلى المجموعة بالكامل".

عمرو جمال"

والدليل على ذلك هو عمرو جمال".

وأردف مدير الكرة بالأهلي: "الكل كان يتحدث أن اللاعب طلب الرحيل وأنه على أعتاب الرحيل لعدم المشاركة وغير ذلك".

وأتم "الآن هو اللاعب الأساسي مع الأهلي واستعاد مستواه ويسجل الأهداف. الكرة متغيرات".

وسجل عمرو جمال هدف الأهلي أمام يانج أفريكانز في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال إفريقيا.

ولعب 16 مباراة في الدوري ونجح في تسجيل 4 أهداف وصناعة هدف.