اليوم.. نظر محاكمة المتهمين فى "أحداث عنف النزهة"

تنظر محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الثلاثاء، جلسة محاكمة 4 متهمين، لاتهامهم بأحداث العنف التى شهدتها منطقة النزهة، عقب فض اعتصام رابعة العدوية.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار سعيد الصياد وعضوية المستشارين خالد عوض وأيمن البابلى وأمانة سر محمد جبر وحسام عبد الرسول.

وأسندت النيابة إلى المتهمين، اتهامات عديدة، من بينها، القتل والشروع فى قتل أفراد شرطة، وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة، والتلويح بالعنف، واستعراض القوة على نحوٍ يؤدى إلى تكدير السلم العام.

- تأجيل محاكمة المتهمين فى قضية "أحداث عنف النزهة" لجلسة 12 أبريل المقبل

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